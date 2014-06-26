УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЧМ США - Германия

В этом матче встречаются лидеры группы G и основные фавориты в борьбе за путевку в 1/8 финала.

Обе команды показывают на этом турнире яркую и красочную игру. Тем не менее, ни одна из них не смогла добиться стопроцентного результата в первых двух турах. И у немцев, и у американцев - по 4 очка. Сборная Германии начала турнир с разгрома над одной из топ-команд мирового футбола Португалией - 4:0. Во втором туре "бундестим" имел явные проблемы в игре с командой Ганы и, проигрывая по ходу матча, сумел свести его вничью - 2:2.

В свою очередь, американцы начали турнир с победы над африканцами (2:1), после чего провели потрясающий по накалу и драматургии матч с командой Португалии. Американцы проигрывали 0:1, затем забили два гола и были гораздо ближе к победе. Но, заслуженный триумф не состоялся из-за гола соперника уже в добавленное арбитром время - 2:2.

В сегодняшнем матча обе команды устроит ничья. В таком случае, первое место займут немцы, у которых лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Учитывая дружеские отношения главных тренеров двух команд и известных в прошлом немецких футболистов Юргена Клинсманна (США) и Йоахима Лева (Германия) нельзя исключать вариант, что ничья будет носить договорной характер.

Этого больше всего опасаются соперники по группе - Португалия и Иран. Победитель их очного противостояния сможет конкурировать с проигравшим в матче Германия - США по дополнительным показателям, так как у обеих команд в таком случае будет по 4 очка.

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом матча США - Германия европейскую команду. Ставки на победу немцев принимаются с коэффициентом 1,72 к 1, на ничью - 3,15 к 1, на победу американцев - 8,6 к 1.

Матч в Ресифи начнется в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.