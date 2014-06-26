Украинские баскетбольные команды не будут выступать в еврокубках нового сезона

Об этом сообщает официальный сайт Объединенной лиги европейского баскетбола (ULEB).

Сегодня на сайте ULEB появился официальный список участников Еврокубка, где не нашлось места ни одному клубу из Украины. Ни "Химик" из Южного, который достаточно успешно выступил в прошлом сезоне, ни другие команды не смогли получить приглашение от организаторов.

Накануне, 25 июня, чемпион Украины киевский "Будівельник" добровольно отказался от участия в самом престижном турнире - Евролиге - мотивируя это тем, что часть участников турнира ни при каких раскладах не захочет приезжать в страну, где ситуация остается напряженной. Позже, директорат Евролиги подтвердил исключение сильнейшего украинского клуба из числа участников соревнований.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2013/14 "Будівельник" дебютировал в Евролиге, заняв предпоследнее место в турнирной таблице на групповом этапе, а затем дойдя до четвертьфинала Еврокубка.