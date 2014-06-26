В Киеве пройдет чемпионат Европы по триатлону

Соревнования на олимпийскую дистанцию пройдут при поддержке Киевской городской государственной администрации, Европейской Федерации Триатлона и Федерации Триатлона Украины, сообщает пресс-служба КГГА.

Прошлогодние соревнования Kiev Triathlon Cup стали первым мероприятием высшего уровня по триатлону. В этом году статус соревнований еще выше: вместе с Кубком Киева по триатлону будет проведен официальный этап Европейского чемпионата по триатлону, что гарантирует привлечение к соревнованиям многих зарубежных спортсменов.

Трасса соревнований, состоящих одновременно из трех видов спорта (плавание, велогонка и бег), проложена в исторической части Киева, что станет для участников соревнований и зрителей прекрасной возможностью увидеть архитектурные и ландшафтные жемчужины столицы.

Во время проведения соревнований часть улиц в центре города будет перекрыта.

В соревнованиях примут участие 241 спортсмен из 12 стран мира.