Сборные Франции и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ от группы Е

В Бразилии завершился еще один групповой турнир чемпионата мира по футболу, где в квартете Е в 1/8 финала вышли сборные Швейцарии и Франции.

Это первая группа из завершивших соревнования, где в плей-офф вышли две европейские команды.

Судьба путевок в плей-офф решалась в матчах Эквадор - Франция и Гондурас - Швейцария.

Решающим в группе оказался матч Эквадор - Франция, гд в случае победы Эквадора ситуация в турнирной таблице могла запутаться донельзя. Но, латиноамериканцы так и не сумели открыть счет в этом матче, а французы, также имевшие несколько очень опасных моментов, удовлетворились тем, что сохранили свои ворота в неприкосновенности - 0:0.

Матч Швейцария - Гондурас был продолжением истории ЧМ-2010, когда эти команды сыграли вничью 0:0 и швейцарцы не смогли попасть в плей-офф. На сей раз, месть европейской команды была очень крупной. Хет-триком в составе швейцарцев отметился Джердан Шакири, отличившейся на 6-й, 31-й и 71-й минутах - 3:0.

Таким образом, сборная Франции набрала 7 очков, Швейцарии - 6, Эквадора - 4 и Гондураса - 0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразили проходит с 12 июня по 13 июля.