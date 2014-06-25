Сборная Нигерии стала вторым участником плей-офф ЧМ от группы F

В Бразилии завершился групповой турнир чемпионата мира по футболу в квартете F, по итогам которого в плей-офф соревнований, 1/8 финала, попали национальные команды Аргентины и Нигерии.

Судьба путевок решалась в матчах Аргентина - Нигерия и Босния и Герцеговина - Иран.

Если сборная Аргентины заранее обеспечила себе место в плей-офф, то Нигерия и Иран заочно боролись за вторую путевку.

Сборная Нигерии не смогла сама решить основную задачу. В матче с Аргентиной африканская команда забила два гола благодаря точным ударам Ахмеда Муссы. Аргентинцы же отличились трижды. Дубль на счету Месси, а победный гол забил Маркус Рохо - 3:2 в пользу южноамериканцев.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за основными событиями игры.

Сборная Ирана не смогла воспользоваться осечкой соперника и, в свою очередь, проиграла команде Боснии и Герцеговины - 1:3.

Таким образом, в итоговой таблице группы у команды Аргентины 9 очков, Нигерии - 4, Боснии и Герцеговины - 3, Ирана - 1.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.