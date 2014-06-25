ЧМ-2014, Нигерия - Аргентина - 2:3: онлайн-трансляция

В этой игре сошлись южноамериканская команда, уже обеспечившая себе место в плей-офф и африканская, борющаяся за вторую путевку в 1/8 финала.

Сборная Аргентины показывает на нынешнем Мундиале не самую убедительную игру. Тем не менее, ее общий уровень мастерства гораздо выше чем у предыдущих соперников и даже с учетом серьезных проблем команда сумела дважды выиграть и набрать 6 очков. В первом матче аргентинцы с минимальным счетом обыграли команду Боснии и Герцеговины - 2:1, а во втором лишь в добавленное арбитром время Лионель Месси сумел забить победный гол в ворота команды Ирана - 1:0.

Что касается нигерийцев, то эта команда также пока не блещет ни результативностью, ни яркой игрой. Она не сумела обыграть Иран (0:0), а во втором матче одолела боснийцев лишь с минимальным счетом 1:0.

Таким образом, на данный момент у сборной Аргентины 6 очков, Нигерии - 4, Ирана - 1, Боснии и Герцеговины - 0.

В сегодняшнем матче Нигерию устроит ничья, а победа и вовсе выведет на первое место в итоговой турнирной таблице группы. В случае поражения нигерийцы будут ждать результат матча с участием команды Ирана. Если Иран выиграет с разницей в 2 мяча и больше, то попадет в плей-офф.

Любопытно, что сегодня также возможна и жеребьевка. В случае, если заключительные матчи группы закончатся с одинаковым счетом в пользу Ирана и Аргентины, то показатели Ирана и Нигерии в итоговой таблице будут абсолютно идентичными. Тогда для определения обладателя второго места и путевки в плей-офф будет задействована жеребьевка.

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом матча Аргентина - Нигерия южноамериканскую команду. На победу аргентинцев ставки принимаются из расчета 1,52 к 1, ничью - 4,25 к 1, победу Нигерии - 8,2 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!!

Этот действительно суперчемпионат сегодня дарит нам еще одну порцию матчей.

Нигерия - Аргентина: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команд:

Нигерия: 1. Эньяма, 2. Йобо, 5. Эмброуз, 13. Ошанива, 22. Омеруо, 7. Муса, 10. Микел, 17. Онази, 18. Бабатунде, 8. Одемвингие, 9. Эменике.

Запасные: 16. Эджиде, 21. Агбим, 6. Эгвуэкве, 12. Одунлами, 14. Обоабона, 4. Габриэль, 3. Узоеньи, 15. Азиз, 11. Мозес, 19. Нвофор, 20. Учебо, 23. Амеоби Ш.

Аргентина: 1. Ромеро, 5. Гаго, 5. Гарай, 16. Рохо, 17. Фернандес Ф., 4. Сабалета, 7. Ди Мария, 14. Маскерано, 9. Игуаин, 10. Месси, 20. Агуэро.

Запасные: 12. Орион, 21. Андухар, 3. Кампаньяро, 23. Басанта, 15. Демикелис, 6. Билья, 8. Перес, 11. Родригес М., 13. Фернандес А., 19. Альварес, 18. Паласио, 22. Лавесси.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. У аргентинцев суперсостав. Самый что ни на есть основной. Хотя им, вроде как, ничего сегодня и не надо.

2. Одемвинге попытался войти в штрафную соперника, но не смог обыграть Маскерано. Только в ногу аргентинцу шипами заехал.

3. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! МЕСССИИИИ!!!!! 0:1!

3. Ди Мария вошел в штрафную и пробил. Мяч попал в штангу и от вратаря вылетел в поле. Месси добил ударом под перекладину с 15 метров.

4. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! МУСА!!!!!! 1:1!!!

5. Мусса получил мяч ша углу штрафной чуть прошел и "закрутил" в самый угол. Очень красивый гол.

6. Потрясающее начало матча!

7. Еще одна попытка атаки нигерийцев. Пас на Эмменике, но мяч до того не доходит. Блокируют защитники.

8. Теперь черед атаковать Аргентине. Ди Мария не смог войти в штрафную с мячем. Слишком цепкие защитники у нигерийцев.

9. Ди Мария пробил издали. Вратарь Эньяма с трудом отбил удар кулаками. И тут же Игуаин пробивает в нижний угол. Чуть неточно.

10. Нигерийцы сфолили на Агуэро. Опасный штрафной.

11. Ответ нигерийцев - вновь неточный пас на Эмменике.

12. Месси забил в трех матчах подряд на этом турнире. Вот кто очень хочет выиграть ЧМ!

13. В параллельном матче Босния и Герцеговина - Иран счет пока не открыт, 0:0.

14. Игуаин отдал шикарный пас на Ди Марию, но того вновь опередили цепкие нигерийские защитники.

15. Агуэра пробил с острого угла. Эньяма начеку.

17. Агуэра зарабатывает угловой. Первый для Аргентины в матче.

18. Чуть успокоилась игра после столь бурного начала.

20. После штрафного аргентинцев Микел чуть было не срезал мяч в свои ворота.

22. Аргентинцы попытались атаковать - неточный пас на Ди Марию.

23. Ошанива попытался обострить атаку нигерийцев на фланге, но его заблокировал Гаго.

25. Ди Мария прострелил вдоль ворот, но Месси совсем чуть-чуть не успел к этому мячу.

26. Не менее опасный ответ. Но и Эмменике не успел к мячу на завершающий удар.

27. Опасный удар Одемвинге из-за штрафной - чуть выше ворот.

29. Месси совершил отличный сольный проход, обыграв по ходу дриблингом трех соперников. Но, партнеру отдать точный пас не сумел.

30. Ди мария очень опасно ударил по воротам - Эньяма с трудом отбил мяч руками на угловой.

31. Рохо придержали нигерийские защитники после розыгрыша углового. Судья пенальти здесь не усмотрел.

32. И еще одна опаснейшая атака аргентинцев - Агуэро пробил прямо в защитника, угловой.

33. Угловой подал Месси. Эньяма забрал мяч, получив по дороге болезненный удар в живот от Игуаина.

35. Аргентинцы владеют мячом, но пока ничего серьезного.

36. А теперь очень опасный штрафной для Нигерии.

37. А тем временем боснийцы выигрывают у иранцев - 1:0

38. Вынужденная замена у Аргентины. Травмированного Агуэро меняет Лавесси.

39. Атаку аргентинцев блокирует Эмменике - угловой.

40. Ди Мария подал угловой - нигерийцы отбились.

41. А вот и Мусса чуть не успел к мячу после заброса из центра поля.

42. Травму получил Онази. Пауза в игре.

43. Теперь Микел нарушил правила. Очень опасный штрафной для аргентинцев.

44. ШИКАРНЫЙ удар Месси - Эньяма отбил руками на угловой.

45. Дриблинг Месси завершается нарушением правил и еще одним очень опасным штрафным в сторону ворот Нигерии. Мнова Месси будет бить!

45+1. ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!! МЕССССИИИИИИИИИ!!!!!! 2:1! Великолепный удар со штрафного!

45+2. Это не Месси. Это прямо Мессия какой-то.

ПЕРЕРЫВ

Боснийцы выигрывают после первого тайма у Ирана - 1:0.

Что ж, очень бурное начало и очень бурная концовка. Причем, исключительно благодаря индивидуальному мастерству Лионеля Месси и Ахмеда Мусы. Но если к первому мир уже давно привык, то второй, хоть и известен в Европе, но радует подобными шедеврами далеко не так часто.

Как видим, аргентинцы не собираются расслабляться и нарушать победный ритм. Команда вышла на поле в основном составе и заярженная на победу. И в этой ситуации нигерийцам будет очень трудно рассчитывать на успех. Благо, в паралельном матче все для них идет хорошо. Иран тоже не может ничего поделать со своим оппонентом. Впрочем, нигерийцы тоже так просто не сдадутся. Впереди очень интересный второй тайм...

Нигерийцы собрались в кружочек... Помолились... И....

Второй тайм начался!

46. Игрок луцкой "Волыни" Бабатунде начал с того, что грубо нарушил правила. Сзади по ногам ударил соперника.

47. ГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! МУССА!!! 2:2!

48. Не зря они молились. Защитники аргентинцев явно прозевали простенькую атаку соперника и игрок московского ЦСКА Мусса сделал дубль.

49. И тут же еще один суперштрафной для Месси.

49. Месси не пробил а навесил. Нигерийцы отбились, а повторный удар Ди Марии вратарь Эньяма руками отбил на угловой.

50. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! РОХО!!!!! 2:3!

51. После подачи углового Рохо коленом забил гол.

52. И еще одна атака аргентинцев, но Месси и Лавесси не успевает к мячу.

53. Ухххх. Опять СУПЕРНАЧАЛО тайма. Ка первого, так и второго.

54. Параллельный матч, по сравнению с нашим, "отдыхает". Там по-прежнему 1:0.

55. МЕСССИИИИ!!!! Великолепный пас на Игуаина, но тот упускает такой момент. МОМЕНТИЩЕ!!!!

56. И еще один момент для аргентинцев. Теперь Месси оказался вне игры.

57. Игуаин поборолся на фланге и заработал угловой. Подает МЕССИ!

58. Нет, это подавал не МЕССИ, а Месси. Нигерийцы спокойно отбились.

60. Еще один момент у аргентинцев. Месси в падении бил по воротам - мимо.

61. Теперь угловой у нигерийцев. Эмменике заработал.

62. Бабатунде подавал угловой... Наверное, лучше бы кто-нибудь другой.

63. МЕССИ уходит. Честь его поменять имеет Альварес. Дубля Лео, видимо, хватило с головой. Капитаном аргентинцев теперь будет Маскерано.

64. И у Нигерии замена. Бабатунде получил очень глупую травму. Партнер попал ему мячом в руку так сильно, что у того перелом. Бабатунде поменял Учебо.

66. Аргентинцы подали угловой - мяч отбит.

68. А Босния и Герцеговина выигрывает у Ирана 2:0. Это значит что в 1/8 финала выходят Аргентина и Нигерия.

70. Нигерийцы выбивают мяч за пределы поля. У Эмменике травма.

71. Как-то "потухла" игра в последние минуты. Слишком много травм и пауз.

73. Атака нигерийцев - Рохо выбивает мяч на угловой.

74. Розыгрыш углового и удар Муссы с полулета - чуть выше ворот. А мог бы на хет-трик замахнуться.

75. И еще одна атака. Но судья ошибочно определил оффсайд у Эмменике.

76. Аргентинцы совсем не идут в атаку. Предпочитают сохранять свой перевес.

77. Пока получается. Одемвинге что-то такое непонятное сделал - вратарь аргентинцев легко забрал мяч.

78. А теперь - еще один опаснейший штрафной для аргентинцев.

79. Разыграли мяч аргентинцы, но удар в упор отбил Эньяма.

79. В ответной атаке Муса едва не переиграл в одиночку всю оборону аргентинцев. Едва...

80. Ответ аргентинцев - Гарай бил абсолютно без помех, но чуть не попал - рядом со штангой.

81. Замена у Нигерии - Нвофор меняет Одемвинге.

82. Опаснейший угловой разыграли нигерийцы после ошибки Маскерано. Но, частокол аргентинских ног спас ворота команды от гола.

83. А баснийцы выигрывают у Ирана уже со счетом 3:1. Там тоже, оказывается, матч веселенький...

84. Эмменике опасно пробил в дальний угол - мимо.

85. Выход Ди Марии один на один с вратарем. Эньяма здесь непробиваем.

87. Удивительное дело. Не показав внятной игры аргентинцы выиграли все три матча на групповом этапе и набрали максимум - 9 очков.

88. Эмброуз совершил сольный проход и едва не сравнял счет. Заблокировал защитник его удар. А смотрелось очень красиво.

90. Маскерано пробил с дальней дистанции - Эньяма легко забрал мяч.

90+1. Замена у аргентинцев - Игуаина меняет Билья.

90+2. Судья добавил 4 минуты.

90+3. Аргентинские фаны поют. Нет, ПОЮТ! КАК ОНИ ПОЮТ!!!

90+4. Босния и Герцеговина выиграла у Ирана со счетом 3:1.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание. До встречи!

Нас ждет еще очень много СУПЕРФУТБОЛА в Бразилии!!!!!!!!