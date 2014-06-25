Долгополов вышел в третий круг Уимблдона

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец, несмотря на то, что посеян организаторами под 21-м номером и входит в топ-25 лучших игроков мира, провел очень тяжелый матч. Он проиграл первый сет на тай-брейке со счетом 6:7 (4:7) и довел до тай-брейка вторую партию. Правда, на сей раз, его преимущество в дополнительном гейме было бесспорным – 7:6 (7:0). Лишь после этого немец дрогнул, а более высококлассный киевлянин смог навязать оппоненту свою игру и уверенно выиграть последующие две партии – 6:3, 6:4.

Таким образом, Долгополов повторил свой личный рекорд образца турнира-2013, второй раз подряд выйдя в третий круг соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее в третий круг турнира вышел Сергей Стаховский. А в женском одиночном разряде Леся Цуренко преодолела первый круг соревнований. В свою очередь, Элина Свитолина проиграла уже в стартовом матче.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.