УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЧМ Аргентина - Нигерия

В этой игре сойдутся южноамериканская команда, уже обеспечившая себе место в плей-офф и африканская, борющаяся за вторую путевку в 1/8 финала.

Сборная Аргентины показывает на нынешнем Мундиале не самую убедительную игру. Тем не менее, ее общий уровень мастерства гораздо выше чем у предыдущих соперников и даже с учетом серьезных проблем команда сумела дважды выиграть и набрать 6 очков. В первом матче аргентинцы с минимальным счетом обыграли команду Боснии и Герцеговины - 2:1, а во втором лишь в добавленное арбитром время Лионель Месси сумел забить победный гол в ворота команды Ирана - 1:0.

Что касается нигерийцев, то эта команда также пока не блещет ни результативностью, ни яркой игрой. Она не сумела обыграть Иран (0:0), а во втором матче одолела боснийцев лишь с минимальным счетом 1:0.

Таким образом, на данный момент у сборной Аргентины 6 очков, Нигерии - 4, Ирана - 1, Боснии и Герцеговины - 0.

В сегодняшнем матче Нигерию устроит ничья, а победа и вовсе выведет на первое место в итоговой турнирной таблице группы. В случае поражения нигерийцы будут ждать результат матча с участием команды Ирана. Если Иран выиграет с разницей в 2 мяча и больше, то попадет в плей-офф.

Любопытно, что сегодня также возможна и жеребьевка. В случае, если заключительные матчи группы закончатся с одинаковым счетом в пользу Ирана и Аргентины, то показатели Ирана и Нигерии в итоговой таблице будут абсолютно идентичными. Тогда для определения обладателя второго места и путевки в плей-офф будет задействована жеребьевка.

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом матча Аргентина - Нигерия южноамериканскую команду. На победу аргентинцев ставки принимаются из расчета 1,52 к 1, ничью - 4,25 к 1, победу Нигерии - 8,2 к 1.

Игра начнется в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.