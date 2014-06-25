Бразилец Де Матос перешел в "Днепр"

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Черноморец"

За 4,5 года бразилец провел в составе «Черноморца» 120 официальных матчей и забил 13 мячей (в чемпионате Украины – 98 игр и 10 голов, в Кубке страны – 12 игр и 3 гола, в Лиге Европы – 10 игр). Леонардо дебютировал в составе «Черноморца» 28 февраля 2010 года, когда «моряки» победили симферопольскую «Таврию» со счетом 2:0.

До приезда в Украину карьера игрока протекала в бразильских клубах различных дивизионов.