Бразилец Де Матос перешел в "Днепр"
16:28, 25 июня 2014Спорт
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Сегодня было подписано трансферное соглашение между ФК «Черноморец» и ФК «Днепр» о переходе футболиста Леонардо Де Матоса из одесской команды в днепропетровскую.
Де Матос продолжит карьеру в "Днепре" / beybegi.com
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Черноморец"
За 4,5 года бразилец провел в составе «Черноморца» 120 официальных матчей и забил 13 мячей (в чемпионате Украины – 98 игр и 10 голов, в Кубке страны – 12 игр и 3 гола, в Лиге Европы – 10 игр). Леонардо дебютировал в составе «Черноморца» 28 февраля 2010 года, когда «моряки» победили симферопольскую «Таврию» со счетом 2:0.
До приезда в Украину карьера игрока протекала в бразильских клубах различных дивизионов.
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