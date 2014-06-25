Стаховский обыграл десятую ракетку мира во втором круге Уимблдона
Украинский теннисист Сергей Стаховский преподнес одну из первых сенсаций Уимблдона-2014, обыграв латвийца Эрнеста Гулбиса, занимающего 10-е место в мировом рейтинге.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
При этом, свое преимущество Стаховский доказал уверено, выиграв три партии подряд и затратив на матч менее двух часов.
В первых двух сетах преимущество украинца было достаточно ощутимым - 6:3, 6:4. А вот в третьей партии брейков у украинца, равно как и у его соперника, не было. Все решилось на тай-брейке - 7:6, (7:5).
Таким образом, Стаховский повторил свой личный рекорд образца турнира-2013, второй раз подряд выйдя в третий круг соревнований.
Как сообщал УНИАН, ранее во второй круг турнира вышли Александр Долгополов и Леся Цуренко. Элина Свитолина проиграла уже в стартовом матче.
Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.