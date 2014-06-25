Сидни Кросби признан самым ценным игроком сезона в НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Нападающий «Питтсбурга» стал обладателем сразу двух призов. Он во второй раз в карьере удостоился самого престижного приза «Харт Трофи», которым награждается самый ценный игрок регулярного сезона НХЛ по мнению журналистов, а также признан лучшим игроком по версии хоккеистов, став обладателем приза Теда Линдсея.

Кроме того, лучшим голкипером сезона признан Туукка Раск («Бостон»), лучшим новичком лиги - Нэтан Маккиннон («Колорадо»), лучшим защитником - Данкан Кит («Чикаго»), лучшим тренером - Патрик Руа («Колорадо»), лучшим форвардом оборонительного плана - Патрис Бержерон («Бостон»), а лучшим снайпером регулярного чемпионата - Александр Овечкин («Вашингтон»).

Как сообщал УНИАН, победителем НХЛ сезона 2013/14 стал клуб "Лос-Анджелес Кингз", который одолел в финальной серии Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1.