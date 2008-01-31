Завершился матч Шахтер - Динамо
Исход решили пенальти
Завершился финальный матч Кубка Первого канала между Динамо и Шахтером.
Основное время закончилось 1:1 (Фернандиньо 86 пен. - Юссуф 90+4).
Шацких на 105-й минуте с лету добил мяч, отбитый вратарем Шахтера перед собой - 2:1.
Фернандиньо на 116-й сравнял счет снова с пенальти. 2:2.
К концу матча у Динамо две красные карточки, у Шахтера - одна
Послематчевые пенальти.
Фернандиньо - 3:2.
Удар Шацких низом по центру отбит.
Брандао не пробил Шовковскому ударом низом вправо.
Алиев бьет низом влево, мимо ворот.
Луис Адриано не забивает точно так же как и Брандао
Корреа переиграл вратаря, Пятов в одном углу, мяч - в другом. 3:3.
Вильян низом в угол. 4:3.
Гусев. Повтор гола Корреа, только в другой угол - 4:4
Шовковский "пугает" Гая и достает его удар.
Милевский. ГОЛ. 5:4
Динамо выигрывает Кубок Первого канала