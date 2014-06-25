Сборная Украины по пляжному футболу может не досчитаться игроков из российских клубов
Президенты российских клубов по пляжному футболу не отпускают игроков сборной Украины в распоряжение Федерации футбола Украины и национальной Ассоциации пляжного футбола Украины на игры Евролиги.
Об этом заявил президент АПФУ Сергей Харченко, сообщает официальный сайт организации.
"Делают это официально, даже дали соответствующее письмо. Расцениваем это как грубое нарушение норм ФИФА, препятствующее результативному выступлению сборной команды Украины в официальном международном соревновании", - указывает Харченко.
Вместе с тем, по мнению руководителя АПФУ, в конфликте виновата не только российская сторона, но и непрофессионально составленный календарь сотрудниками Европейской федерации пляжного футбола (BSWW).
"Чемпионат Европы поставлен в сроки, пересекающиеся с чемпионатом России, в котором играют 99% топ-игроков европейских сборных. К сожалению ошибки BSWW и позиция руководства российских клубов пляжного футбола ставит в очень сложное положение наших игроков и Ассоциацию пляжного футбола Украины. Если ситуация не разрешится, рано или поздно ребятам придется сделать очень сложный выбор - играть за свою страну или за российские клубы. Мы не пустим этот вопрос на самотек. Обратились в Федерацию футбола Украины и Национальный олимпийский комитет. В ФИФА и МОК также будут направлены официальные запросы. Очень надеемся, что ФИФА разберется и даст соответствующее директивы для выполнения ее членами", - заявляет Сергей Харченко.
Чемпионат Европы-2014 является квалификационным соревнованием первой Европейской Олимпиады 2015. Пляжный футбол включен в программу этих Игр, а Украина имеет большие шансы попасть в число 8 участников турнира.
Первый отборочный этап сборная Украины сыграет в польском Сопоте 27-29 июня. Нашими соперниками станут команды Испании, Швейцарии и Франции. Второй турнир состоится 8-10 августа в Венгрии, где соперниками команды Украины будут сборные Германии, Италии и Португалии, а финал Евролиги по пляжному футболу пойдет в Испании 15-20 августа.