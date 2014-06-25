Леся Цуренко вышла во второй круг Уимблдона
В предместье Лондона завершились соревнования первого круга Уимблдонского теннисного турнира, где в матче первого круга Леся Цуренко обыграла Дину Пфиценмайер из Германии.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Матч продлился всего 57 минут и завершился в пользу украинки со счетом 6:3, 6:0.
Цуренко сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-пойнт имевшийся у соперницы. На ее счету пять эйсов, 16 виннерсов при одной двойной и восьми невынужденных ошибках. Пфиценмайер три раза подала навылет, активно выиграла семь розыгрышей, допустив четыре двойные и 21 невынужденную ошибки.
Во втором круге соперницей Цуренко будет третья ракетка мира румынка Симона Халеп, которая за 1 час 5 минут обыграла 88-го номера рейтинга WTA Телиану Перейру из Бразилии - 6:2, 6:2.
Как сообщал УНИАН, ранее в мужском одиночном турнире во второй круг соревнований вышли Александр Долгополов и Сергей Стаховский. В женском турнире Элина Свитолина выбыла из борьбы уже на старте.
Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.