Сергей Бубка принял участие в обсуждении мировой стратегии развития олимпизма

Заседание проходило в штаб-квартире Международного Олимпийского Комитета в Лозанне с участием президента МОК Томаса Баха, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В целом, обсуждение сосредотачивается на пяти основных темах: уникальность Олимпийских игр, спортсмены как центр олимпийского движения, олимпизм в действии, роль Международного Олимпийского Комитета, а также структура и организация МОК.

«Это было продуктивное и конструктивное обсуждение, в частности, в каком направлении нам двигаться дальше. Жизнь не стоит на месте и мировое олимпийское движение также должно постоянно развиваться, совершенствоваться и быть в авангарде. Мы рассмотрели широкий спектр вопросов, в частности, как внутренних - например, как правильно сбалансировать финансовые затраты на проведение Игр, обеспечить решение экологических вопросов, использовать олимпийскую инфраструктуру, так и внешних - как популяризировать в обществе то уникальное богатое наследие, которое несут Олимпийские игры, оставляя все это достояние навсегда», - отметил Сергей Бубка.

По словам Бубки, итогом заседания стал ряд наработанных интересных идей, инициатив и предложений, которые впоследствии будут представлены Исполкомом МОК уже в июле этого года.