Завершился матч Бразилия – Франция

Во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу сборных Бразилии и Франции.

Игра началась с атак бразильцев. Французы с трудом, но выдержали первые 10 минут, пытаясь переходить в контратаки. Потом опасные ситуации стали возникать не только у французских ворот. К 20 минуте европейцам удалось выровнять игру. Обе команды атаковали, попытки полузащитников обеих команд сдержать соперников в середине поля преимущественно не удавались. Позиционные задачи полузащиты игрокам обеих команд удавалось разрушать за счет высокой личной техники: точные пасы, обилие и разнообразие финтов в единоборствах (прежде всего у Роналдиньо и Зидана) и все это на скоростях. Перечисление удачных и ярких действий игроков в первой четверти матча было бы очень длинным. В их числе, впрочем, были и действия защитников: при всей активности атак до вратарей игра доходила все реже.

25-я минута принесла первую желтую карточку. Кафу поплатился за схваченную футболку соперника.

К третьей десятиминутке преимущество в командных действиях стало приносить перевес французам. Зрелищная острота первых 10-15 минут угасла. Воцарилась «игра без ворот». Удар головой Флорана Малуда с 11 метров после навеса со штрафного на 38-й минуте прошел выше ворот. На 41-й он же опасно вошел в штрафную площадку с левого фланга и выдал прострел в борьбу.

На 43-й так же действовал Кафу у ворот французов.

45-я минута принесла опасную атаку Франции после мастерской игры и паса Зидана. Жуан только подкатом сзади смог остановить проход Патрика Виейра между защитниками. Штрафной с 26 метров попал в «стенку», точнее в подставленную руку Роналдо. Еще одна карточка, еще один штрафной, теперь уже в 17 метрах.

Однако на перерыв команды ушли с «сухим» таблом.На 46-й пришлось схватиться за голову Тьери Анри: он шел в высоком прыжке на прострел Зидана вдоль ворот, но Виейра тоже вышел на этот мяч и в борьбе пробил неточно.

Тут же две достающие вратаря атаки провели бразильцы.

На 52-й Анри прошел по левому краю, обыграв Кафу и Лусио, но его передачу в штрафную перехватили.

На 55-й Анри пяткой отдал пас набегающему партнеры - успели вмешаться защитники.

На 56-й французской сборной не засчитали гол. Виейра мог бы считаться в пассивном оффсайде, если бы не стал вмешиваться в игру. Анри и французская сборная остались без гола.

Гол Анри на 57-й минуте стал заслуженным: и лично для него, и для команды. Диагональный навес со штрафного пролетел над всей линией бразильской защиты вместе со всеми французскими нападающими и нашел неприкрытого Анри в двух метрах от дальней штанги. В одной касание он внутренней частью стопы переправил мяч в ворота. 1:0.

Бразильцы пошли отыгрываться, но французам стало легче пользоваться «коридорами» в средней линии.

Гол-курьез без считанных сантиметров не состоялся через три минуты. Рибери в упорной борьбе прошел по левому краю и лицевой линии, с острейшего угла ударил по воротам, а бразилец подправил направление ближе к своим воротам. Мяч прокатился возле штанги.На 72-й, пока Роналдо под смех стадиона имитировал падение в штрафной соперника, Нельсон Дида сумел спасти свои ворота от второго гола: Анри (по флангу) и Рибери (в центре) уже прошли линию защитников. Вратарь просчитал ситуацию и успел к мячу одновременно с Рибери на линии штрафной.

За толчок локтем получил желтую карточку Саньоль. За удар по ногам – Лусио.

Атака бразильцев усилилась после 76-й минуты с выходом Сисиньо вместо Кафу. Раймон Доменек ответил на 81-й заменой Малуда на Вильтора. На 86-й с поля ушел Анри.

На 89-й Роналдо сумел «нарисовать» штрафной в 19 метрах перед воротами, судья поверил, даже дал желтую карточку бразильцу. Но Роналдиньо пробил выше ворот.

В добавленные три минуты бразильцы штурмовали французские ворота, французы контратаковали, хорошо играл Бартез.

1:0. Второй сюрприз четвертьфинала: вслед за англичанами чемпионат покидают фавориты букмекеров – бразильцы. В полуфинале встретятся Франция и Португалия.