Сборная Греции завоевала вторую путевку в плей-офф от Группы С на ЧМ

В Бразилии завершились матчи группового турнира чемпионата мира по футболу в группе С, по итогам которого путевки в плей-офф, 1/8 финала, завоевали команды Колумбии и Греции.

Судьба путевок решалась в матчах Греции против команды Кот-Д`Ивуара (2:1) и Колумбии с Японией (4:1).

Сборная Колумбии, которая досрочно завоевала путевку в плей-офф, выиграв два предыдущих матча, в полную силу провела и третий матч, против Японии. И это позволило колумбийцам завершить групповой этап со стопроцентным результатом. Южноамериканцы открыли счет на 17-й минуте, когда Хуан Гуардадо реализовал пенальти. Правда, в конце первого тайма Синдзи Окадзаки сумел выровнять положение. Но, дубль Джексона Мартинеса во втором тайме (на 55-й и 82-й минутах) и гол Джеймса Родригеса на 90-й минуте позволил колумбийцам выиграть третью игру подряд - 4:1.

В матче Кот-Д`Ивуар - Греция ивуарийцам достаточно было ничьей, но греки сумели открыть счет в матче, обострив ситуацию до предела. Гол на счету Андреаса Самариса, отличившегося на 42-й минуте. Правда, в середине второго тайма, на 74-й минуте, Вильфрид Бони сравнял счет. Решающий гол матча и всего группового турнира уже на 2-й добавленной арбитром минуте забил грек Георгиос Самарас, реализовавший пенальти.

Таким образов, в итоговой турнирной таблице у сборной Колумбии 9 очков, Греции - 4, Кот-Д`Ивуара - 3 и Японии - 1.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.