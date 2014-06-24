Сборная Уругвая стала вторым участником плей-офф от Группы D на ЧМ

В Бразилии завершились матчи последнего тура группового этапа соревнований в квартете D, где сборная Уругвая обыгрла команду Италии со счетом 1:0, а команды Коста-Рики и Англии сыграли вничью - 0:0.

Таким образом, в плей-офф от этой группы вышли сборные Коста-Рики и Уругвая.

В игре Италия - Уругвай разыгрывалась вторая путевка от группы в 1/8 финала. При этом, итальянцам достаточно было ничьей. Но, играя весь матч от обороны, "Скуадра Адзурра" один раз ошиблась, позволив Диего Годину головой отправить мяч в ворота после подачи углового. Отыграться в меньшинстве (у итальянцев было удаление по ходу матча) команда так и не сумела.

УНИАН провел онлайн-трансляцию этой игры, по которой можно проследить за ходом борьбы.

Матч Коста-Рика - Англия не имел никакого турнирного значения. Авторы главной сенсации ЧМ на данный момент костариканцы досрочно обеспечили себе место в плей-офф, в то время как англичане досрочно выбыли из борьбы за титул чемпиона мира. Матч завершился со счетом 0:0.

Таким образом, сборная Коста-Рики набрала 7 очков и заняла первое место в итоговой турнирной таблице, у Уругвая 6 баллов, Италии - 3, Англии - 1.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.