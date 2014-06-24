ЧМ-2014, Италия - Уругвай - 0:1: онлайн-трансляция

Сегодня на чемпионате мира в Бразилии завершается групповой турнир в квартетах С и D, где центральным матчем дня станет противостояние Италия - Уругвай, в котором команды оспаривают второе место в Группе D.

Эти две команды оспорят второе место и путевку в плей-офф.

В "группе смерти", как ее окрестили специалисты еще до начала турнира было три фаворита - Англия, Италия и Уругвай - и один явный аутсайдер, сборная Коста-Рики. Тем не менее, именно в этой группе свершилась самая громкая на сегодняшний день сенсация турнира. Сборная Коста-Рики выиграла два первых матча и досрочно, за тур до конца группового турнира, завоевала путевку в плей-офф. У Коста-Рики на счету 6 очков, у сборных Италии и Уругвая по 3 балла, Англии - 0. Англичане досрочно выбыли из борьбы за титул чемпиона мира и сегодня могут только выиграть матч престижа у команды Коста-Рики.

И итальянцы, и уругвайцы в предыдущих матчах проиграли Коста-Рике, но обыграли Англию. Тем не менее, перед очной встречей преимущество имеет Италия, у которой лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Соответственно, сегодня "Скуадру Адзурру" устроит ничья, в то время как южноамериканцам необходима только победа.

Фаворитом на котировках букмекерских контор с небольшим преимуществом является команда Италии. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,45 к 1, в то время как на победу Уругвая - 3,1 к 1, а на ничью - 3,55 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!

Очередной суперфутбол в Бразилии

Италия - Уругвай, текстовая онлайн-транлсяция

ТВ: ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команд:

Италия: 1. Буффон, 2. Де Шильо, 4. Дармиан, 15. Барцальи, 19. Бонуччи, 3. Кьеллини, 23. Верратти, 8. Маркизио, 21. Пирло, 9. Балотелли, 17. Иммобиле.

Запасные: 12. Сиригу, 13. Перин, 20. Палетта, 16. де Росси, 5. Мотта, 6. Кандрева, 7. Абате, 14. Аквилани, 18. Пароло, 11. Черчи, 10. Кассано, 22. Инсинье.

Уругвай: 1. Муслера, 3. Годин, 13. Хименес, 22. Касерес, 6. Перейра А., 14. Лодейро, 17. Аревало, 20. Гонсалес А., 21. Кавани, 7. Родригес К., 9. Суарес.

Запасные: 12. Муньос, 23. Силва, 2. Лугано, 4. Фусиле, 16. Перейра М., 19. Коатес, 5. Гаргано, 15. Перес Д., 18. Рамирес, 8. Эрнандес А., 10. Форлан, 11. Стуани.

-10. Вчера мы вели онлайн матча Голландия - Чили, где играли команды уже решившие свою главную задачу - выход в плей-офф.

Сегодня - совсем другое! Встречаются команды, которые будут бороться не на жизнь, а на смерть. У них есть только один шанс и одна путевка в плей-офф. Это будет СУПЕРМАТЧ!

-5. Итальянцы спели свой гимн просто великолепно. Белиссимо!!!!

-2. Уругвайцы спели дружно, но не так проникновенно.

1. ПОЕХАЛИ! В смысле, матч начался.

1. Балотелли нарушил правила на половине поля уругвайцев. При этом смотрит на судью глазами невинного младенца. А я что?..

2. Уругвай попытался атаковать - Касарес бил по воротам с дальней дистанции. Буффон внимателен.

4. Итальянцы не могут подойти к воротам соперника. Очень много зщитников, и все они очень цепкие.

5. Итальянцы против Суареса дважды нарушают правила. Тот, кстати, опять играет через "не могу". Не набрал еще идеальной формы, а по некоторым данным, даже не полностью оправился от травмы.

7. Опасный штрафной для уругвайцев. Перрейру сбили.

8. Буффон уверенно забирает мяч после разыгрыша штрафного и атаки уругвайцев. В борьбе пострадал Кьелини, держится за лицо.

9. Ответ итальянцев неудачный. Слишком сильный навес с фланга был. Уругвайцы отбились.

10. Итальянцы держат мяч в центре поля. Их устраивает ничья...

11. Контратака уругвайцев не удалась - слишком мало игроков впереди было.

12. ШИКАРНЫЙ удар Пирло со штрафного - Муслера кулуками выбил на угловой.

14. Уругвайцы провели очередную неудачную атаку - Суарес оказался в положении вне игры.

15. Еще одна попытка атаки уругвайцев - Лодейро отправляет мяч в аут. Пока у них чоень мало игроков в атаке, что странно. Им же нужно выигрывать, не итальянцам.

16. И еще один навес - от Перрейры. Мяч опять уходит в аут.

17. Ответ итальянцев - Маркизио неудачно навесил мяч в штрафную. Удар от ворот.

19. Итальянцы перехватили инициативу. но пасуют также неточно, как и уругвайцы. Еще раз - от ворот.

20. Перрейра простреливал в штрафную, но удар Кавани не удался - мимо.

21. Игра идет без цетра поля - от ворот, до ворот. В очередном моменте итальянцев Балотелли травмировал Кесареса - штрафной.

22. Предупреждение Балотелли - еще один грубый прием, против Перрейры. Следующий матч он пропустит. Разумеется, если Италия выйдет в плей-офф.

23. В параллельном матче Коста-Рика - Англия счет 0:0.

24. Итальянцы все больше нервничают - используют тактику мелкого фола.

25. Маркизио опасно бьет по воротам - защитники блокируют удар.

26. Пирло подыгрывает себе рукой в центре поля. Штрафной.

27. Еще одна атака итальянцев, неудачный удар Балотелли - мимо ворот.

28. Уругвай проводит 50-й матч на ЧМ. Итальянцы горят желанием испортить юбилей...

30. Суарес пытался обострить ситуацию у ворот итальянцев - Вератти великолепен в защите.

31. Отличный дриблинг Родригеса, но опять очень плохая передача.

33. СУАРЕССССС! Супермомент, но Буффон парирует удар.

34. Балотелли валяется на газоне, а публика негодует...

35. Интересно, выиграет ли Англия хоть один матч на этом ЧМ? Пока 0:0...

36. Буффон легко забирает мяч после очередного навеса уругвайцев.

38. Итальянцы вновь решили подержать мяч в центре поля, но потеряли его. Касерас пытался забросить мяч за шиворот Буффону - не получилось.

39. Итальянцы провели фланговую атаку, Муслера вновь забрал мяч.

40. Балотелли шикарный пас отдал из центрального круга, но Годин не менее шикарно заблокировал атаку итальянцев.

42. Еще одна фланговая атака итальянцев - уругвайские зщитники выигрывают верховую борьбу.

43. Уругвайци, видимо, приберегли решающий штурм на последние минуты. Не более четырех человек у них ходит в атаку.

44. Тренер итальянцев Пранделли прям как вулкан, его визави Табаррес стоит, как истукан. Полные противоположности.

45. Суарес подал штарфной, защитники выбили мяч на угловой.

45+1. Кьеллини пострадал в борьбе с Каваньи в штрафной площади.

ПЕРЕРЫВ

Что ж, веселый выдался первый тайм. Несмотря на нули на табло. Кроме огромного нервного напряжения, которое чуствуется даже через экран телевизора, команды продемонстрировали и интересный атакующий футбол. Преимущество у уругвайцев, что вполне понятно. Им больше надо. Итальянцы же всеми силами стараются сбить темп и успокоить игру.

Обе команды крайне амбициозны и для обеих вылет уже после группового этапа станет действительно трагедией. Чуть ли не национального масштаба. А значит нас ждут еще более увлекательные вторые 45 минут...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Замены в командах. Пароло вместо Балотелли Перейра вместо Лодейро

47. Сразу же грубое нарушение правил. И сразу же Гонсалес получет предупреждение.

48 Травма Касераса. Столкнулся с Пароло.

50. Сидит на скамейке запасных грустный-грустный Балотелли. Игра не пошла, карточку получил...

51. Атака Уругвая. Каваньи падает и требует пенальти. Судья безмовствует.

52. Маркизио грубо фолит на Родригесе в центре поля. Суарес прибил штрафной в никуда.

53. Итальянцы пытались атаковать, но Де Шильо толкнул соперника. Штрафной.

55. Итальянцы имели потенциально очень опасный момент, но Иммобиле наткнулся на группу защитников, аут.

57. Кьелини проиграл силовую борьбу уругвайскому защитнику.

58. СУПЕРМОМЕНТ у Уругвая! Суарес отдал отличный пас на ход Родригесу - тот пробил чуть мимо.

59. УДАЛЕНИЕ! Маркизио!. За грубую игру. Италия в меньшинстве. Сейчас что-то будет.

60, Прямо в колено шипами заехал Ривасу итальянец. И прямо на глазах у арбитра. Без вопросов. Чем ответит Уругвай?..

62. Замена у Уругвая: Стуани вместо Перейры. Усиливает атаку Уругвай.

64. Фланговые атаки проводят уругвайцы, но защитники их блокируют еще у кромки поля.

65. В ответ Пирло бьет метров с 40-ка. Гораздо выше ворот.

66. СУАРЕСССССССС!!!! Не может он забить, в отличие, от матча с англичанами. Удар в упор рукой парирует Буффон. Нет, Буффонище!

67. Кажись, понеслось. Уругвай начинает рвать и метать. Что-то будет..

68. Ответ итальянцев - удар Иммобиле блокирует Хименес. Угловой.

69. Верратти отдает очень опасный пас... в оффсайд. Итальянцы атакуют к вящему удивлению уругвайцев.

70. Опять уругвайцы, несутся вперед, но нарушают правила в верховой борьбе в штрафной соперника.

71. Замена у Италии: вместо Иммобиле выходит Кассано.

73. В матче Коста-Рика - Англия по-прежнему 0:0. Англичане-англичане...

74. Каваньи саданул по ноге Верратти. Серьезная травма у итальянца.

76. Подача Гонсалеса в штрафную итальянцев - защитники выносят мяч головой.

77. Еще один удар Перрейры. Вновь итальянцы отбиваются.

78. Желтая карточка Де Шильи - очень опасный штарфной для уругвайцев.

78. Замена у Уругвая: Рамирес вместо Родригеса.

79. Кьелини и Суарес столкнулись в штрафной площади итальянцев. Вроде как Суарес виноват. Укусил соперника. Хорошо хоть не за ухо. Как Тайсон.

81. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!! 0:1!!!! УРРРРУУУУУУГГГГГВВВААААААЙЙЙЙЙЙЙЙ!!!!!!

82. Рамирес великолепно подал угловой и Годин головой пробил в противоположный угол ворот. Буффон был бессилен.

83. Италии нужно отыгрываться в меньшинстве. Неужели еще минус одна команда из Европы???

84. Удален со скамейки итальянцев ассистент Пранделли.

85. Угловой разыграли итальянцы, но защитники отбились.

86. Еща раз итальянцы атакуют. Муслера забрал мяч.

88. СУАРЕСССССС! Не смог обыграть Каваньи и не сделал передачу партнеру. Могло бы быть 2:0...

90. У итальянцев не получается штурма. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!

90+1. Судья добавил 5 минут! Еще 5 минут для Италии.

90+2. Муслера получил предупреждение за затяжку времени.

90+3. Ривос идет в атаку - защитники отбирают у него мяч.

90+4. Кассано навешивал в штрафную - защитники отбились.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Коста-Рика и Англия так и закончили - 0:0.

Еще и минус Италия. Европа, куда ты катишься???

Спасибо за внимание. До встречи!

НАС ЖДЕТ ЕЩЕ МАССА СУПЕРФУТБОЛА В БРАЗИЛИИ!!!!!