Запорожский "Мотор" попал в первую корзину при посеве в гандбольной Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт Европейской гандбольной федерации.

Матчи квалификации пройдут 6-7 сентября в трех турнирах, победители которых получат путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

Команды распределены по корзинам следующим образом:

Корзина 1: «Мотор» (Запорожье, Украина), ГК «Мешков» (Брест, Беларусь), МГК «Констанца» (Румыния)

Корзина 2: ГК «Воеводина» (Сербия), «Порту» (Португалия), ГК «Хаслум» (Норвегия)

Корзина 3: «Tатран Прешов» (Словакия), «Алпла Хард» (Aвстрия), «Бешикташ» (Tурция)

Корзина 4: «Таргос» (Голландия), «Инитиа Льеж» (Бельгия), «Джуниор Фасано» (Италия)

В результате жеребьевки будет сформировано три группы по четыре команды в каждой.

Матчи каждого из трех турниров пройдут в одном месте и будут состоять из двух полуфиналов, в которых команды из четвертой корзины встретятся c командами из первой корзины, и соответственно, из третьей и второй корзин. На следующий день в финале победители пар определят участников группового турнира. Распределение соперников и право на организацию турниров будут разыграны 26 июня.

Групповая фаза Лиги чемпионов будет соcтоять из четырех групп по 6 команд в каждой. Основной турнир стартует 24 сентября.

Жеребьевка квалификационного турнира состоится 26 июня, а жеребьевка группового этапа пройдет 27 июня.