УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Уругвай

Сегодня на чемпионате мира в Бразилии завершается групповой турнир в квартетах С и D, где центральным матчем дня станет противостояние Италия - Уругвай.

Эти две команды оспорят второе место и путевку в плей-офф.

В "группе смерти", как ее окрестили специалисты еще до начала турнира было три фаворита - Англия, Италия и Уругвай - и один явный аутсайдер, сборная Коста-Рики. Тем не менее, именно в этой группе свершилась самая громкая на сегодняшний день сенсация турнира. Сборная Коста-Рики выиграла два первых матча и досрочно, за тур до конца группового турнира, завоевала путевку в плей-офф. У Коста-Рики на счету 6 очков, у сборных Италии и Уругвая по 3 балла, Англии - 0. Англичане досрочно выбыли из борьбы за титул чемпиона мира и сегодня могут только выиграть матч престижа у команды Коста-Рики.

И итальянцы, и уругвайцы в предыдущих матчах проиграли Коста-Рике, но обыграли Англию. Тем не менее, перед очной встречей преимущество имеет Италия, у которой лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Соответственно, сегодня "Скуадру Адзурру" устроит ничья, в то время как южноамериканцам необходима только победа.

Фаворитом на котировках букмекерских контор с небольшим преимуществом является команда Италии. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,45 к 1, в то время как на победу Уругвая - 3,1 к 1, а на ничью - 3,55 к 1.

Матч Италия - Уругвай начнется в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.