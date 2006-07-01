Завершился матч Англия – Португалия

Основное и дополнительное время первого матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Англия – Португалия, завершилось «всухую». За 90 минут команды не смогли забить, хотя шансы для взятия ворот были.

В первом тайме англичане несколько раз оказывались в выгодных ситуациях, но пробить не смогли. Португальцы нанесли несколько дальних ударов.

После перерыва у англичан на поле вместо Дэвида Бекхэма вышел Аарон Леннон. Один из его проходов в штрафную едва не привел к голу: Уэйн Руни не попал по мячу, а Джо Коул по воротам.

На 62-й минуте англичане остались вдесятером: Руни в борьбе с защитником Рикарду Карвалью умышленно ударил соперника в пах. Аргентинский арбитр Орасио Элисондо оценил нарушение красной карточкой.

Лента.ру

Первыми пробивать послематчевые пенальти по жребию выпало Португалии

Симао. Точный удар в правый от вратаря нижий угол. Робинсон не достал до мяча. 1:0.

Лэмпард. Рикарду берет мяч слева.

Виана. Вратарь не угадал направление, но мяч попал в правую штангу.

Харгривз. Копия гола Симао. 1:1.

Пети. Опять правая штанга.

Джеррард. Рикарду опять берет мяч слева.

Поштига. В правый нижний угол. 2:1.

Каррагер. Бьет без свистка судьи. При повторе попытался обмануть вратаря, в результате Рикарду взял относительно легкий удар.

Роналдо. Левый верхний угол. 3:1.

Португалия выходит в полуфинал