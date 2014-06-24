Евгений Белухин продлил контракт с ХК "Донбасс"

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Игрок сборной Украины продолжит выступления в команде в течение ближайших трех лет.

Накануне старта чемпионата мира 2014 года Евгению было предоставлено украинское гражданство, благодаря чему в матчах турнира группы А первого дивизиона мирового хоккея в корейском Кояне Белухин дебютировал в составе национальной сборной страны.

В составе ХК "Донбасс" нападающий дебютировал в сезоне 2011-2012 гг. (ВХЛ), отыграв в свитере донецкого клуба течение трех сезонов 133 матча. В 67-ми поединках, сыгранных за "Донбасс" в Континентальной хоккейной лиге Белухин набрал 14 очков (4+10), став автором первой шайбы дончан в официальных матчах КХЛ.

Как сообщал УНИАН, предстоящий сезон 2014/15 "Донбасс" проведет в чемпионате Украины. Руководство КХЛ приняло решение временно отстранить команду от выступлений в лиге в связи со сложной обстановкой на востоке Украины. Вместе с тем, команде обещано возвращение в лигу в сезоне 2015/16 в случае изменения ситуации в регионе и гарантий безопасности зрителям и участникам соревнований.