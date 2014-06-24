В Киеве состоится чемпионат Украины по прыжкам в воду

Соревнования пройдут под патронатом Национального олимпийского комитета Украины, Министерства молодежи и спорта Украины и Федерации Украины по прыжкам в воду, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В ходе соревнований будут разыграны медали в 11 видах программы - миксте; мужских - вышке (10 м.) синхрон и одиночные, трамплине (3 м.) синхрон и одиночные, трамплине (1 м.) одиночные; женских - вышке (10 м.), синхрон и одиночные, трамплине (3 м.) синхрон и одиночные, трамплине (1 м.) одиночные.

Этот турнир станет отборочным на чемпионат Европы, который в августе состоится в Берлине (Германия), и на Кубок мира, соревнования которого в июле будет принимать Шанхай (Китай).

Чемпионат Украины будет проходить с 24 по 29 июня.