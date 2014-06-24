Медицинская карта Шумахера попала на черный рынок

Цена, которую просит вор, составляет не менее 60 тысяч швейцарских франков (около 67 тысяч долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на motorsport-total.com.

"Приобретение и публикация таких документов запрещены. Если кто-нибудь проигнорирует это предупреждение, мы примем против него меры правового характера. Факт кражи установлен, и власти уже поставлены в известность, — сказала менеджер спортсмена Сабина Кем. — Все это ужасно и отвратительно".

Читайте такжеРекордсмен "Формулы-1" Михаэль Шумахер вышел из комы

В настоящее время Шумахер, спустя 6,5 месяцев вышедший из комы, переведен в реабилитационную клинику в Лозанне из больницы в Гренобле.

Шумахер получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах 29 декабря 2013 года. С тех пор он находился в искусственной коме.

В апреле в его состоянии наблюдался некоторый прогресс. Как сообщала тогда Кем, фазы пробуждения из комы Шумахера со временем становились все дольше, он слышал голоса и реагировал на прикосновения.