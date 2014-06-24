Сборные Бразилии и Мексики вышли в 1/8 финала ЧМ

В Бразилии завершился турнир в Группе А чемпионата мира по футболу, по итогам которого в плей-офф - 1/8 финала - вышли команды Бразилии и Мексики.

Судьба путевок в следующий раунд решалась в матчах Камерун - Бразилия и Хорватия - Мексика.

Первыми свою судьбу решили бразильцы, которые еще в концовке первого тайма игры в столице страны - Брасилии - решили судьбу матча. Счет матча на 17-й минуте открыл Неймар, после чего камерунец Матип сравнял счет. Но, на 35-й минуте, Неймар забил второй и, как оказалось позднее, победный гол. Во втором тайме хозяева ЧМ только увеличивали свое преимущество. На 49-й минуте Фред забил третий гол, а на 84-й Фернандиньо установил окончательный результат игры - 4:1.

В свою очередь, в Ресифе, в матче Хорватия - Мексика все решилось во втором тайме. После достаточно осторожного, если не сказать унылого, первого тайма, во втором обе команды преобразились. Гораздо больше повезло мексиканцам. Счет на 72-й минуте Рафаэль Маркес, на 75-й минуте Андрес Гуардадо удвоил перевес своей команды, а на 82-й - Хавер Эрнандес довел его до крупного - 3:0. Впрочем, хорваты столь унизительного счета не заслуживали и на 87-й минуте Иван Перишич установил окончательный счет в игре - 3:1.

Таким образом, сборные Бразилии и Мексики набрали по 7 очков, Хорватии - 3, Камеруна - 0. Сборная Бразилии заняла первое место за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.