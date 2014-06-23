Александр Долгополов вышел во второй круг Уимблдона

В пригороде Лондона завершился матч первого круга Уимблдонского теннисного турнира, в котором украинец Александр Долгополов выиграл у австралийца Самюэля Грота со счетом 3:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Несмотря на относительно легкий для украинца счет, игра получилась достаточно упорной. Лишь в первом сете киевлянин уложился в классические 12 геймов, выграв с минимальным преимуществом - 7:5. А во втором и третьем сете все решил дополнительый гейм - тай-брейк. Тем не менее, оба раза был успех на стороне украинца - 7:6, 7:6.

Украинец изначально был фаворитом игры. Долгополов был посеян под 21-м номером (24-я ракетка мира) и встречался с соперником, занимающим 136-е место в мировой классификации.

Как сообщал УНИАН, ранее свой матч первого круга выиграл украинец Сергей Стаховский. А Элина Свитолина выбыла из борьбы уже после первого раунда соревнований. В свою очередь, Леся Цуренко первый матч провдет во вторник, 24 июня.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.