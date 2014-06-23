Сборная Голландии выиграла матч за первое место в группе ЧМ у Чили

В Бразилии завершились два последних матча чемпионата мира в группе В, где Испания выиграла у Австралии (3:0), а Голландия была сильнее Чили - 2:0.

Судьба матча за первое место в группе решилась во втором тайме.

В Сан-Паулу первое место в группе разыгрывали Голландия и Чили, у которых было максимальное количество очков - по 6. Если в первом тайме обе команды осторожничали, то после перерыва пошла открытая игра. В остроатакующем футболе сильнее оказались более высоколассные голландцы. В последние 15 минут игры Фер и Мемфис забили два гола.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельно проходившем матче в Куритибе играли действующие чемпионы мира - испанцы - провалившие нынешний турнир, и так и не сумевшие удивить футбольный мир австралийцы. В этой игре гораздо сильнее были испанцы - 3:0. Голы на счету Вильи, Торреса и Маты.

Таким образом, Голландия выиграла групповой турнир, набрав 9 очков. У чилийцев 6 баллов, испанцев - 3, австралийцев - 0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.