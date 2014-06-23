ЧМ-2014, Голландия - Чили - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Бразилии начинается третий заключительный тур группового этапа чемпионата мира по футболу, в рамках которого первое место в Группе В в очной дуэли разыграют команды Голландии и Чили.

После двух туров у команд максимум набранных очков - по 6.

Сборная Чили стала автором главной сенсации этого чемпионата на данный момент. Обыграв испанцев во втором туре соревнований со счетом 2:0 чилийские футболисты гарантировали себе место в плей-офф, 1/8 финала, а также досрочно лишили действующих чемпионов мира права побороться за место в числе 16 сильнейших команд мира.

Чилийцы проявили себя на этом турнире, как сплоченная команда, действующая строго по ситуации. Так, в первом тайме матча с Испанией южноамериканцы создали себе комфортное преимущество, а в дальнейшем просто играли на удержание счета. Хотя. кк показал ход игры, могли нанести действующим чемпионам мира второе крупное поражение подряд. Уверенно команды выглядела и в стартовом матче против австралийцев, которые были обыграны со счетом 3:1.

Что касается голландцев, то после бурного начала в матче с Испанией (5:1), эта команда откровенно "забуксовала" в игре с австралийцами, уступая по ходу матча и лишь чудом выиграв эту встречу в самой концовке - 3:2.

Таким образом, для завоеваний первого места в итоговой турнирной таблице Группы В голландцам достаточно ничьей, так как у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Чилийцам же сегодня необходима только победа.

В очном противостоянии лидеров аналитики букмекерских контор выше оценивают шансы сборной Голландии. Хотя и с незначительным преимуществом. На победу "оранжевых" ставки принимаются с коэффициентом 2,52 к 1, победу чилийцев - 2,875 к 1, ничью - 3,7 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем! Очередной суперфутбол в Бразилии!

Голландия - Чили: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: Первый национальный

Стали известны стартовые составы команд:

Голландия: 1. Силлесен, 2. Влаар, 3. Де Врей, 5. Блинд, 7. Янмат, 6. Де Йонг, 10. Снейдер, 17. Ленс, 20. Вейналдум, 11. Роббен, 15. Кюйт.

Чили: 1. Браво, 2. Мена, 4. Исла, 17. Медель, 18. Хара, 5. Сильва, 16. Гутьеррес, 20. Арангис, 21. Диас, 7. Санчес, 11. Варгас.

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. И сразу чилийцы идут вперед! Исла бьет в второну ворот - Силессен лекго ловит мяч.

2. Сбивают Меделя в центре поля голландцы. Им явно не нравится прессинг соперника.

4. И еще одна атака чилийцев - Санчес упускает мяч за боовую линию на фланге голландской защиты.

5. Мяч в центре поля. Голландцы пытаются у спокоить игру.

6. Первое подобие атаки голландцев. Пас на киевского динамовца Джермейна Ленса оказался крайне неточным.

7. И тут же неточный ответ чилийцев - от ворот.

8. Сильва грубо нарушает правила в центре штрафной.

9. Голландцы опасно выполнили штрафной, но защитники Чили внимательны - отбились.

10. Чилийцы "возили" мяч в центре поля, после чего Санчес попытался совершить прорыв. Защита голландев вновь на высоте.

11. А вот и опасный штрафной для голландцев. Сфолили на Роббене.

12. Сам Роббен выполнил штрафной - чилийцы головой вынесли мяч в аут.

13. Ответ чилийцев - Варгас бьет головой вше ворот. Не сумел как следует подстроиться под мяч.

15. Опаснейшая атака Чили. Арангис простреливал от лицевой линии вдоль ворот.

16. Вньвь идут вперед чилийцы. Вне игры у Арангиса.

17. Свистит стадион. Бразильская публика крайне требовательна по части качества игры.

18. Пауза в игре. Травма у Ленса.

19. ОПАСНЕЙШАЯ атака у чилийцев была бы. Если бы не поскользнулся в чужой штрафной Варгас.

20. Еще одна попытка контратаки голландцев. Вночь мяч летит далеко мимо Ленса.

21. В матче аутсайдеров группы (вдумайтесь - АУТСАЙДЕРОВ) Испания - Австралия также пока 0:0.

22. Чилийцы провели затяжную атаку - штрафной и два угловых. Послений удар Гуттьереса был чуть выше ворот.

23. Ответ голландцев. Роббен "феерит", но партнеры его поддерживают вяло.

24. Первая карточка - Сильве, грубый фол против Ленса.

26. Удар Снейдера - мяч у вратаря чилийцев Браво.

27. Пока что скучноватая игра. Команды не знают как сыграют бразильцы, и не могут решиь что им самим нужно.

29. Ленс опять атаковал, но чилийские защитники его крепко держат.

30. На Де Йонге фолят чилийцы, в самом центре поля.

32. Преимуществом владеют чилийцы. Но создать по-настоящему опасных моментов пока не могут.

33.Две волны атак голландцев - но в обоих случаях напортачил Роббен. Не похоже на него совсем...

35. ОПАСНЕЙШИЙ момент уже у голландцев. Роббен навешивал штрафной, который ударом головой замыкал де Врей - мимо ворот.

36. Еще один момент у чилийцев и, вроде как, нарушение правил со стороны голландцев. Судья пенальти не дает.

38. Блинд очень опасно нарушил правила около собственно штрафной.

40. РОББББББЕЕЕЕЕЕННННННННН!!!!! Замечтаельный сольный проход и удар по воротам. Чуть-чуть не попал в створ.

41. ИСПАНИЯ ОТКРЫЛА СЧЕТ. Давид Вилья забил гол на 36-й минуте. Выиграют напоследок чемпионы. Наверное...

42. Ленс нанес очень опасный и очень сильный удар по воротам соперника. Выше.

44. Чилийцы исполняли штрафной. Диаз подал, Гуттьерес не смог переправить мяч головой в ворота.

45. Не менее опасный ответ голландцев. Мяч после удара Ленса застрял в многочисленных ногах защитников сборной Чили.

ПЕРЕРЫВ

Что же, пока команды никак не разбегаются. Да и не знают как и что им делать. Бразилия еще не гарантировала себе первое место в группе и никто не знает, чем там вообще борьба закончится. Матчи этой группы начнутся в 23.00 по Киеву. Вряд ли, и чилийцы, и голландцы хотят уже на первом этапе плей-офф попасть на сборную Бразилии. Все-таки это хозяева ЧМ, к тому же еще и не проявившие себя. Кто знает, может именно в плей-офф бразильцы предстанут во всей красе. Этой же игре крайне необходим гол. Он может "вскрыть матч", заставить обе команды действовать активнее. При этом, не важно в чьи ворота влетит мяч. главное, чтобы влетел. Иначе мы рискуем получить один из совсем немногочисленных неинтересных матчей бразильского Мундиаля. Не хотелось бы...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Вроде как разбегались голландцы. Тайм начался с опасной атаки. Гуттьерес выбил мяч после навеса Роббена.

48. Санчес финтит у штрафной голландцев - его вроде как сбивают. Но судья не замечает нарушения правил.

49. Ван Гаал сидит спокойный. Чуть ли не улыбается. Видно что-то знает...

51. Еще одна попытка пробить по воротам Ленса. Пока его надежно блокируют чилийские защитники.

52. Де Йонг блокирует Санчеса. Включились команды по-настоящему в игру.

53. А вот и Варгаса "приняли" голландцы. Правда, без нарушения правил.

54. Пока голландцы контролируют мяч. Им большего и не надо...

55. ...или все-таки надо. Затяжная атака получилась у голландцев. Но, завершающий удар не удался.

57. А вот и удар чилийцев по воротам. Санчес с дальней дистанции пробил выше.

58. В матче Австралия - Испания по-прежнему 0:1.

59. Всего лишь один гол нужен Чили для победы в группе. Всего один...

60. Чилийцы имели потенциально опасный момент, но не рискнули идти в обыгрыш в ситуации 4 на 4. Отыграли момент назад.

61. Роббен подавал штрафной, Снейдер пробивал по воротам. Защитники глухо закрыли ворота.

63. Еще один супермомент для чилийцев. Санчес упускает мяч в борьбе с защитниками голландцев.

64. Вторая карточка в матче - Блинд получает предупрежение. Грубая игра.

65. Санчес обыгрывает Ленса и бьет в упор - Силленсен отбил кулаками.

67. Завелись команды. Жесткая игра пошла. Очень жеская. Подкат на подкате.

69. Замена у голландцев - Ленса меняет Мемфис Депэй.

70. Очень рискованная замена у чилийцев - Сильву меняет Вальдивиа. Чилийцам нужно рисковать, если они хотят выиграть.

72. Испания выигрывает 2:0. Торрес забил гол. Ну что тут скажешь! Поздно бить Баржоми...

73. А у нас Роббена сбивают. Очень опасный штрафной для голландцев.

74. Отбились чилийцы - угловой.

75. С углового Роббен подавал. Кют бил головой - рядом со штрангой.

76. Замена у голландцев - Фер вместо Снейдера.

78. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!! ФЕРРРРРРРРР!!!!!! 1:0

79. Розыгрыш углового, навес и Фер головой переправляет мяч в ворота, 1:0.

80. Угадал с заменой Ван Гаал.

81. Два подряд угловых чилийецев. И удар мимо ворот.

82. Замена у Чили - Пинилла вместо Варгаса.

83. ИСПАНИЯ - 3:0!!!! Чемпионская игра прорезалась у чемпионов. Хуан Мата на 82-й минуте делает счет крупным. Поздно...

84. Роббена сбивали - арбитр вообще не реагирует на нарушения правил.

85. Момент у чилийцев - боковой судья определяет "вне игры".

87. У Кюйта сводит ноги. Это такая тактическая уловка?...

88. Два угловых подряд подавал Санчес - защитники отбиваются.

89. Третий угловой Санчеса - опять мимо. Медель добивал - еще раз мимо!!!!

90. Шикарная игра во втором тайме.

90+1. Судья добавил 3 минуты.

90+2. Санчес вновь подают угловой. И вновь защита отбивается.

90+3. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! ГОЛЛЛЛЛААААННННДДДДИИИИЯЯЯЯЯЯ!!!! 2:0!!!

90+3. Роббен совершил потрясающий сольный проход и отдал мяч Мемфису Депэю. Шикарный РОББЕН!

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ГОЛЛАНДИЯ ВЫИГРАЛА ГРУППОВОЙ ТУРНИР!

До встречи!

У НАС БУДЕТ ЕЩЕ МНОГО СУПЕРФУТБОЛА В БРАЗИЛИИ!!!