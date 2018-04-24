ЧМ-2014, Второй тур: без чемпионов и половины Европы

Чемпионат мира преподносит все больше и больше сюрпризов. Причем, если по итогам первого тура, мы отмечали сенсации локального характера, то теперь они глобального масштаба. Из борьбы за титул сильнейшей команды выбыли Испания и Англия, на волоске висит Португалия, а итальянцы и хорваты также могут столкнуться с большими проблемами в третьем, решающем, туре группового этапа.

Европейских грандов заменили команды-сенсации, от которых явно никто не ожидал больших успехов. Кто-то взял своей организованностью и нацеленностью на ворота противника, кого-то просто недооценили из-за элементарного недостатка информации об уровне местного футбола.

Наконец, прогнозируемо удачно на «домашнем» чемпионате мира выступают команды из Южной Америки. Хотя, в полном смысле этого слова, хозяева - бразильцы - уже два тура подряд игрой совсем не блещут.

Крах Европы

Европейский футбол, априори, считается самым сильным и богатым в мире. Лига чемпионов и даже Лига Европы гораздо выше южноамериканского Копа Либертадорес и по популярности, и по рейтингу. Не говоря уже об аналогичных турнирах других регионов. В Европе – наивысший уровень доходов игроков среди всех континентов. Да и просто, любой более-менее состоявшийся высококлассный игрок из Бразилии, Аргентины, Ганы, Нигерии, Колумбии и т.д. первым делом своей жизни считает заключить контракт с европейским клубом. Не обязательно сразу с топ-командой. В конце концов, в «Барселону» или МЮ можно попасть и транзитом, благодаря удачным выступлениям в еврокубках.

По официальной статистике ФИФА, 76% игроков-участников ЧМ, выступают именно за европейские клубы. В этой ситуации, на любом чемпионате мира, основными фаворитами считаются 5-6 сборных Старого света. Из остальных, компанию им составляют, разве что, Бразилия и Аргентина. Да и вообще, попасть на Чемпионат мира, пройдя сложнейшую европейскую квалификацию, крайне почетно. Но, похоже, на сей раз, в Бразилии европейцев ждет крах.

Борьбу за чемпионский титул уже досрочно прекратили команды Испании, Англии и Боснии, для которых игра третьего тура станет пустой формальностью. «Висят на волоске» команды Португалии и Греции, под большим вопросом дальнейшая турнирная судьба команд России, Италии и Хорватии.

Безусловно, наиболее громкой сенсацией первых дней ЧМ стал провал сборной Испании – пока еще действующих чемпионов мира-2010 и победителей двух последних Евро – 2008 и 2012 годов. Чемпион мира официально сложил свои полномочия досрочно. Причем настолько быстро, насколько это было возможно: за тур до финиша группового этапа. И, хотя команда вылетела слишком уж поспешно, ее провала на этом первенстве ждали многие.

В составе испанцев – 16 победителей ЧМ-2010, и это, безусловно, перебор. Команда не выглядела достаточно мотивированной, голодной до побед. Испанцы были чересчур ленивы, а главный тренер «Красной фурии» Висенте Дель Боске явно опоздал со встряской, которая была необходима игрокам по ходу турнира. Играть против «выжигающей» все на своем пути команды Чили, «сытые» испанцы оказались попросту не в состоянии. Кроме того, у некоторых игроков, в силу естественных возрастных причин, уже давно миновал период пика карьеры. Тем же, кто помоложе, ранние победы в ЮАР и на украино-польском Евро, явно вскружили голову. Результат, возможно, и не вполне логичный, с чисто игроцкой точки зрения. Все-таки уровень футболистов команды куда выше аутсайдера группового турнира. А вот, с точки зрения психологии, - вполне приемлемый: они просто оказались не готовы к битве за очередной титул.

Разумеется, сейчас очень легко критиковать испанцев. Но, вместе с тем, любая команда мечтала бы оказаться на их месте. Сначала выиграть три турнира подряд (два Евро и один ЧМ), а потом провалиться на следующем Мундиале. Ранее, в истории этих двух турниров, такого не добивалась ни одна команда. И вряд ли кто-нибудь, когда-нибудь хотя бы повторит успех испанцев. Не говоря уже о том, чтобы его превзойти.

Вторая по значимости громкая сенсация – провал сборной Англии. Тренер Рой Ходжсон привез в Бразилию достаточно молодую команду, но она оказалась несостоятельной. И, если после стартового матча с Италией (1:2), оценки были, в основном, положительные, то в игре с Уругваем англичане фактически проиграли одному Луису Суаресу, только оправившемуся от травмы. Уругвайцы продемонстрировали достаточно посредственную игру, в основном, стараясь не «наследить» в обороне. В атаке же все ограничилось креативными действиями Суареса. В итоге, два его потрясающих удара (особенно запомнился первый гол - головой), принесли необходимый команде результат. В общем, англичане уступили ровно одному человеку, которого сами же и взрастили в своей Премьер-лиге. В качестве шутки, ФИФА стоит подумать о том, чтобы ввести закон, запрещающий игрокам национальных сборных играть против команд, в чьих национальных первенствах они выступают.

Подводя итог выступления «английских львов», стоит отметить главное: поколение Джеррарда-Лэмпарда так ничего и не добилось. Закат очень перспективной группы игроков (некоторые из них покинули национальную сборную еще после провала в четвертьфинале Евро-2012 в Киеве от Италии), ознаменовался очередным поражением. Поколение, считавшееся в Англии чуть ли не «золотым», в составе национальной команды, в итоге, так ничего и не выиграло.

Тем не менее, тренер Ходжсон остается у руля команды. Видимо, чиновники английской Футбольной ассоциации разделяют его стремление к омоложению и полной перестройке команды, и дают ему еще один шанс. Кстати, остается на своем посту и испанец Дель Боске. Здесь, скорее всего, решающую роль сыграли былые заслуги наставника, который никак не хочет увольняться. Впрочем, омолаживать и кардинально перестраивать команду ему тоже придется.

Ну и, наконец, третья, почти уже свершившаяся сенсация: сборную Португалии от полного провала на групповом этапе ЧМ пока что спас гениальный пас Роналду на Варелу, сравнявшего счет ударом головой, на 5-й добавленной минуте, в матче с США – 2:2. Хотя, по логике вещей, все шло к тому, что именно сборная США станет «могильщиком» европейских бразильцев.

Справедливости ради, стоит отметить, что португальцев на этом турнире действительно преследует какой-то злой рок. Бесконечная травма колена Роналду, играя с которой, один из лучших футболистов мира, на сегодняшний день, может и вовсе загубить свою дальнейшую карьеру. Травма Коэнтрао, оказавшаяся настолько серьезной, что игрок и вовсе покинул турнир после первого же матча с Германией. Этот список можно продолжить. Можно даже списать все на происки уже ставшего знаменитым ганского колдуна, который якобы навлек порчу на Роналду… Впрочем, наряду со всеми этими причинами, главной все-таки является невнятная игра команды. А основным «неудачником» стал тренер Паулу Бенту, который, как оказалось, явно не соответствует своей должности. Построить цельную четкую игру в исполнении целой россыпи европейских звезд, имеющихся в наличии у португальцев, ему так и не удалось. Все мы прекрасно помним, насколько уверенной в себе команда выглядела два года назад, на Евро-2012, проиграв лишь в полуфинале будущим чемпионам – испанцам – в Донецке. Да и то, лишь в серии послематчевых пенальти. Настоль же блеклой и унылой эта команда выглядит спустя два года, в Бразилии.

Что касается турнирных перспектив, то теперь португальцев спасет только чудо. Все дело в том, что, из-за крупного поражения от Германии в первом туре, разница забитых и пропущенных мячей у Португалии составляет «-4». Теперь им нужно с очень большой разницей выигрывать у Ганы, и надеяться на как можно большую победу Германии над США.

Относительно других европейских команд, то похвалить за стабильно классную игру на протяжении двух матчей можно только команду Франции. «Трехцветные» последовательно разгромили команды Гондураса (3:0) и Швейцарии (5:2). И, если до начала турнира, тренерский штаб французов критиковали за отсутствие в составе команды Франка Рибери, то уже сейчас видно, что эта потеря никак не сказывается на игре и результате. Видимо, Дидье Дешам был прав в своем выборе игроков. Остальные – играют натужно и, зачастую, не могут обеспечить себе результат.

Германия, после сильного старта, чуть не провалилась в игре с Ганой. После нее игроки «бундестим» отмечали, что, по такому матчу, ничья им за счастье. Италия же, после победы над англичанами, также продемонстрировала крайне слабую игру в сенсационно проигранном матче с Коста-Рикой. Наконец, Голландия чудом «отскочила» в матче-триллере со сборной Австралии, где проигрывала по ходу встречи, выиграв, в итоге, со счетом 3:2.

Три «киндер-сюрприза»

На смену европейским грандам приходят или команды ранее совершенно незаметные на футбольном небосклоне, или те, кто считался крепким середняком, не более того. Сборная Коста-Рики вышла с первого места в «группе смерти» с Италией и, уже выбывшей из борьбы за медали, Англией. Команда США едва не деклассировала Португалию, отложив решение этого вопроса на последний тур. А сборная Алжира, считавшаяся безоговорочным аутсайдером квартета Н, в последнем туре будет сражаться за путевку в 1/8 финала с командой России. Причем, выражаясь шахматным языком, будет играть «с позиции силы»: алжирцам в этой игре достаточно будет ничьей, в то время как россиян устроит только победа.

Главной сенсацией первых двух туров стала команда Коста-Рики, одержавшая две победы над Уругваем и Италией. Команда оформила себе досрочный выход в 1/8 финала в «группе смерти», где считалась явным аутсайдером. Под термином «группа смерти» подразумевалась борьба Италии, Уругвая и Англии.

Большинство специалистов были уверены, что костариканцы едут на этот ЧМ в качестве туристов, желающих посмотреть знаменитую гору Сахарная голова, покупаться в океане и позагорать на пляжах Копакабаны. Как оказалось, это не совсем так. Вернее, совсем не так. Команда предстала вполне обученной, со своим почерком игры, тактическим рисунком, а главное – неуемной жаждой к победе.

Элемент неожиданности – главный залог успеха костариканцев. Никто не верил в то, что именно эта команда сможет быть такой организованной, дисциплинированной и сплоченной. Большая скорость, разнообразные комбинации и, разумеется, немного везения. Кстати, насчет везения: команда уже обеспечила себе место в плей-офф, но легко может дойти и до четвертьфинала. В 1/8 финала соперников из числа топ-сборных у этой команды не будет. Согласно турнирной сетке, команда встретится либо со сборной Кот-Д`Ивуара, либо Японии, или Греции. В общем, жребий, для набравшей ход и крайне голодной до больших успехов на международной арене команды, крайне удачный. А вот что будет дальше – совершенно непонятно. Удача когда-то должна отвернуться и от этой сборной. Вместе с тем, после побед над Уругваем и Италией, от костариканцев можно ожидать чего угодно…

Пока что локально удивил и крепкий середнячок из США. Команда знаменитого, в прошлом, немецкого футболиста Юргена Клинсманна, чувствует себя на полях Бразилии в родной стихии. Благо, тренировалась перед чемпионатом во Флориде, где климат похож на бразильский. Сам Клинсманн перед чемпионатом мира подвергался нещадной критике за то, что не вписал в список игроков Лэндона Донована. Но пока что видно, что тренер прав. Если бы не злосчастный гол от португальцев на пятой, добавленной арбитром, минуте, то команда уже досрочно вышла бы в плей-офф. А так, приходится сетовать на невезение и удовлетворяться тем, что, в матче с Португалией, американская команда гораздо больше заслужила победу, нежели Роналду и Ко – ничью.

Ну и, конечно, Алжир. Записной аутсайдер группы Н перед началом турнира, сейчас идет на 2-м месте в группе. Как оказалось, команда считалась аутсайдером группы, лишь потому, что о ней никто ничего не знает. Рецепт успеха этой сборной достаточно прост и состоит из двух слов - Вахид Халилходжич. Известный боснийский специалист, поработавший в своей тренерской карьере со многими знаковыми клубами, сумел собрать из алжирского коллектива единое целое. И, если африканский квалификационный барьер было пройти совсем несложно, то уже сейчас команда созрела к громкой сенсации. С алжирцами сильно намучилась фаворит группы – команда Бельгии, одержавшая волевую победу. А Корея вообще ничего не смогла поделать с африканцами, придя в себя лишь при счете 0:3.

Теперь Халилходжичу и Ко предстоит главное испытание – матч с Россией. Прогнозировать эту игру крайне сложно. Ведь сборная России пока так и не раскрыла свой действительно большой потенциал. Непонятно, раскроет ли? Что-то команде Фабио Капелло очень сильно мешает в Южной Америке. Впрочем, как и куда более титулованным европейским грандам. Но одно неоспоримое преимущество у алжирцев есть – легионеры, пусть и средней руки, но клубах ведущих европейских чемпионатов. В этом плане россияне, пока что, варятся в собственном соку.

«Хозяева» рулят

Южноамериканские команды, как и предполагалось изначально, играют доминирующую роль на нынешнем мировом первенстве. Так, Аргентина, Колумбия и Чили уже попали в 1/8 финала, Бразилия – почти там, остаются шансы и у Эквадора, хоть и призрачные.

Объяснений этому факту несколько. Во-первых, все команды действительно чувствуют себя в Бразилии как дома. Подавляющее число болельщиков на трибунах - за них. Из Европы лететь в Бразилию очень дорого, и далеко не каждому, даже самому преданному фану, такое путешествие будет по карману. Во-вторых, климат сыграл свою решающую роль, несмотря на то, что европейцев предостерегали: для них это будет большая проблема. Справиться с ней многие европейцы так и не сумели, а вот местные команды прекрасно адаптированы к особенностям местного климата – жаре и большой влажности. В-третьих, при своих болельщиках команды показывают гораздо более страстный футбол, что также сказывается на результате.

Впрочем, если копнуть глубже, видно, что основные фавориты турнира – бразильцы и аргентинцы – совсем не так хороши, как от них того ожидали. Аргентина провела два посредственных матча. В частности, в игре второго тура с Ираном, команда добилась победы только в дополнительное время и только благодаря индивидуальному мастерству Месси.

В плохом смысле, удивляет и команда Бразилии, которая в матче против Мексики ничего не смогла создать, показав очень слабый уровень игры. Учитывая же то, как бразильцы добились успеха в стартовом матче против Хорватии (многочисленные судейские «ляпы» в пользу пентакампионов), у болельщиков хозяев турнира, появляется все больше и больше поводов задуматься о перспективах своих любимцев. Пока что, незавидных перспективах.

А вот Колумбия и Мексика провели по два матча на очень высоком уровне. Хотя именно от этих сборных, никто ничего выдающегося не ждал.

…Третий тур многие называют своеобразным первым этапом плей-офф - 1/16 финала. Проигрыш в последнем матче группы может поставить крест на всех турнирных перспективах. Время для раскачки уже прошло. А, значит, начиная с сегодняшнего вечера, нас ждет «футбол на выживание». Настоящая мужская рубка.

Кирилл Стадниченко