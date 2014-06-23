Опубликовано расписание матчей футбольной сборной Украины на юношеском Евро

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

19-го июля команда Александра Петракова встретится с командой Сербии, 22-го - со сборной Болгарии, а завершат групповой турнир украинские футболисты 25-го июля матчем со сборной Германии.

Матчи против команд Сербии и Германии наши ребята сыграют на стадионе "ЕТО Парк" в городе Дьор, а поединок с Болгарией проведут на стадионе "Перуц" в городе Папа.

По две лучшие команды из группы попадут в полуфинал, а встречи этой стадии пройдут 28 июля. Финал состоится 31 июля.

Кпоме того, шесть команд, занявшие в группах первые три места, получат путевки на чемпионат мира среди юношей до 20 лет, который пройдет в Новой Зеландии в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, юношеская сборная Украины U-19 получила в соперники команды Сербии, Болгарии и Германии во время жеребьевки финального раунда юношеского чемпионата Европы 2014 года, которое состоялось 19 мая в венгерском Фельчути.