УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЧМ Голландия - Чили

После двух туров у команд максимум набранных очков - по 6.

Сборная Чили стала автором главной сенсации этого чемпионата на данный момент. Обыграв испанцев во втором туре соревнований со счетом 2:0 чилийские футболисты гарантировали себе место в плей-офф, 1/8 финала, а также досрочно лишили действующих чемпионов мира права побороться за место в числе 16 сильнейших команд мира.

Чилийцы проявили себя на этом турнире, как сплоченная команда, действующая строго по ситуации. Так, в первом тайме матча с Испанией южноамериканцы создали себе комфортное преимущество, а в дальнейшем просто играли на удержание счета. Хотя. кк показал ход игры, могли нанести действующим чемпионам мира второе крупное поражение подряд. Уверенно команды выглядела и в стартовом матче против австралийцев, которые были обыграны со счетом 3:1.

Что касается голландцев, то после бурного начала в матче с Испанией (5:1), эта команда откровенно "забуксовала" в игре с австралийцами, уступая по ходу матча и лишь чудом выиграв эту встречу в самой концовке - 3:2.

Таким образом, для завоеваний первого места в итоговой турнирной таблице Группы В голландцам достаточно ничьей, так как у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Чилийцам же сегодня необходима только победа.

В очном противостоянии лидеров аналитики букмекерских контор выше оценивают шансы сборной Голландии. Хотя и с незначительным преимуществом. На победу "оранжевых" ставки принимаются с коэффициентом 2,52 к 1, победу чилийцев - 2,875 к 1, ничью - 3,7 к 1.

Матч Голландия - Чили начнется в Сан-Паулу в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.