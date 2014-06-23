Сергей Стаховский выиграл матч первого круга Уимблдона

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч с Берлоком продолжался менее двух часов и завершился уверенной победой киевлянина с одинаковым счетом в трех партиях - 6:3, 6:3, 6:3. Таким образом, Стаховский совершил мини-сенсацию турнира. Игрок, занимающий 93-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграл 45-ю ракетку мира.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свой матч первого круга проиграла Элина Свитолина. Позже вечером на турнире стартует Александр Долгополов, а завтра свой матч первого круга проведет Леся Цуренко.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.