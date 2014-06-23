Три клуба Премьер-лиги допущены к участию в соревнованиях следующего сезона

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФФУ.

В частности, в сообщении говорится: "в ходе заседания рассматривался вопрос по выполнению футбольными клубами «Карпаты» (Львов), «Волынь» (Луцк) и «Говерла» (Ужгород) погашение просроченной задолженности перед другими футбольными клубами по результатам трансферной деятельности, сотрудникам - по заработной плате и другие виды финансовой задолженности. Данный вопрос стал предметом обсуждения на заседании Исполкома ФФУ 6 июня 2014 и заседании Общего собрания участников ПЛ, которое состоялось 12 июня".

Представители трех проблемных клубов, которые присутствовали на заседании, проинформировали членов Комитета о финансовом состоянии дел, а также предоставили гарантии и соответствующие документы, подтверждающие поэтапное выполнение финансовых обязательств в полном объеме в ближайшее время.

Список футбольных клубов, получивших аттестат, был отослан в ОПФКУ «Премьер-лига».