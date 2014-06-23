Луганская "Заря" в Лиге Европы сыграет с победителем пары "Рудар" - "Лячи"
15:48, 23 июня 2014Спорт
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго раундов второго по значимости еврокубка - Лиги Европы, по итогам которой пару своих возможных соперников по второму кругу узнала луганская "Заря".
"Заря" узнала возможных соперников в Лиге Европы / zarya-lugansk.com
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
По итогам жеребьевки соперником украинского клуба станет победитель противостояния "Рудар" (Веленье, Словения) - ФК "Лячи" (Албания). Матчи между этими командами состоятся 3 и 10 июля.
Игры второго раунда квалификации пройдут 17 и 24 июля. Матч в Луганске будет ответным и решающим в этой паре.
Также сегодня состоялась жеребьевка первых двух раундов Лиги чемпионов, где представители Украины участия не принимали. Донецкий "Шахтер" начнет путь в турнире с основного этапа - группы, а днепропетровский "Днепр" стартует в квалификации с третьего раунда.
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