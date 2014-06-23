Луганская "Заря" в Лиге Европы сыграет с победителем пары "Рудар" - "Лячи"

15:48, 23 июня 2014
Спорт
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго раундов второго по значимости еврокубка - Лиги Европы, по итогам которой пару своих возможных соперников по второму кругу узнала луганская "Заря".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам жеребьевки соперником украинского клуба станет победитель противостояния "Рудар" (Веленье, Словения) - ФК "Лячи" (Албания). Матчи между этими командами состоятся 3 и 10 июля.

Игры второго раунда квалификации пройдут 17 и 24 июля. Матч в Луганске будет ответным и решающим в этой паре.

Также сегодня состоялась жеребьевка первых двух раундов Лиги чемпионов, где представители Украины участия не принимали. Донецкий "Шахтер" начнет путь в турнире с основного этапа - группы, а днепропетровский "Днепр" стартует в квалификации с третьего раунда.

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