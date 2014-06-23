МОК празднует 120-летие со дня основания

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Как отмечается в сообщении, «в далеком 1894 году в Париже на международном конгрессе по проблемам физического воспитания с инициативой об учреждении МОК выступил барон Пьер де Кубертен, человек, который возобновил мировое олимпийское движение. Наш соотечественник полтавчанин Алексей Бутовский, будучи одним из первых членов МОК, внес неоценимый вклад в возрождение важнейшего спортивного события современности - Олимпийских игр».

По словам президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки, «философия олимпизма и его ценности - уникальные и универсальные, ведь несут в себе дружбу, мир, единство и взаимное уважение, которые как никогда нужны нам сейчас ради согласия, благополучия и спокойствия в нашей стране».

По традиции ко дню основания МОК ежегодно в более чем 200 странах мира отмечают Олимпийский день.

«В Украине Олимпийский день охватывает все уголки нашей страны, собирая сотни тысяч людей. Праздник спорта, гармонии и здоровья шагает по всей стране - ее маленькими городками и мегаполисами, где его отмечают пробегами, спортивными и творческими соревнования и конкурсы на олимпийскую тематику», - отметили в НОК.

Как сообщал УНИАН, Олимпийский день в Киеве отмечали 21 июня на Оболонской набережной. Столичный Олимпийский день дал старт другим городам Украины.