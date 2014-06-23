Сборная Португалии вырвала ничью у США в матче ЧМ

В Манаусе завершился заключительный матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Португалии сыграла вничью с командой США - 2:2.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Матч начался с атак команды Португалии, которая уже на 5-й минуте открыла счет. Гол на счету Нани - 1:0. Этот момент был не единственным у португальцев в этом матче, но в дальнейшем команда больше предпочитала сохранять свое преимущество, нежели его увеличивать. Это им удавалось лишь в первом тайме.

После перерыва американская команда перехватила инициативу. На 62-й минуте Джермейн Джонс сравнял счет, а на 81-й Клинт Демпси животом отправил мяч в ворота португальцев после затяжной атаки своей команды.

В оставшееся время лидер португальцев Криштиану Роналду дважды бил по воротам соперника, но забить гол так и не сумел. Зато сумел отдать отличный пас на Сильвестра Варелу, который отличным ударом головой вогнал мяч в верхний угол ворот - 2:2.

Таким образом, после двух туров в Группе G у сборных США и Германии по 4 балла, Ганы и Португалии - по 1.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.