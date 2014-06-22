Сборная Алжира обыграла Южную Корею в матче ЧМ

В Порту-Алегри завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Алжира обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:2.

Судьба игры была решена еще в первом тайме.

Алжирцы, в упорнейшей борьбе проигравшие в первом туре фавориту группы Н команде Бельгии (1:2), с первых мнут матча с Кореей пошли в атаку и очень скоро их активность принесла ощутимые плоды. На 26-й минуте Ислам Слимани открыл счет, спутся 2 минуты Рафик Аллиш удвоил преимущество своей команды, а на 38-й минуте Абдельмумен Джабу довел преимущество алжирцев до крупного - 3:0.

После перерыва корейцы быстро отыгрались и, казалось, восстановили интригу. Гол на 50-й минуте забил Хон Сон Мин. Но, на 62-й минуте Ясин Браими восстановил преимущество алжирцев в 3 гола. И последний гол в этом матче в исполнении Ан Гук Ена уже ни на что не влиял.

Таким образом, после двух туров в группе Н путевку в плей-офф досрочно завоевала команда Бельгии - 6 очков. У команды Алжира 3 балла, России и Кореи - по 1. В третьем туре сборные Алжира и России в очном противостоянии разыграют вторую путевку в 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.