Легкоатлетическая сборная Украины заняла 6-е место на чемпионате Европы

Такой результат обеспечил нашей команде сохранение места в Суперлиге, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В индивидуальных видах наши атлеты трижды одерживали победы, четыре раза были вторыми и заняли пять третьих мест.

Победителями командного чемпионата Европы стали: Андрей Проценко (прыжки в высоту), Анна Рыжикова (400 метров с барьерами) и женская эстафетная команда 4х400 метров в составе Дарьи Приступы, Анны Рыжиковой, Кристины Стуй и Ольги Земляк

Вторые ступени заняли: Ольга Саладуха (тройной прыжок), Анна Гацко-Федусова (метание копья), Оксана Окунева (прыжки в высоту), Наталья Погребняк (200 м)

Третьи ступени заняли: Ольга Ляхова (800 м), Ольга Земляк (400 м), Максим Богдан (метание копья), Наталья Прищепа (1500 м), Виктор Кузнецов (тройной прыжок)

Всего участие в Суперлиге принимают 12 команд. За первое место спортсмен получает 12 очков, за второе - 11, третье - 10, и т.д., за 12-е - 1. В случае отсутствия результата, дисквалификации или фальстарта спортсмен не приносит команде ни одного очка.