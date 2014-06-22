Сборная Бельгии выиграла у России матч ЧМ

В Рио-де-Жанейро, на знаменитом стадионе "Маркана" завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бельгии обыграла команду России со счетом 1:0.

Судьба матча была решена за 2 минуты до финального свистка арбитра.

Бельгийцы, являвшиеся номинальными фаворитами игры, поначалу действовали "первым номером" и имели большое территориальное преимущество, гораздо больше владея мячом. Россияне отвечали не менее опасными контратаками, нанеся как минимум два опаснейших удара по воротам соперника.

После перерыва уже преимущество имели россияне, которые с 60-й по 80-ю минуты просто "насели" на ворота соперника, создавая момент за моментом. Не сумев забить гол команда отошла в оборону и за 3 минуты до конца игры ошиблась, пропустив решающий гол. Многоходовую комбинацию бельгийцев точным ударом на 88-й минуте завершил Дивок Ориджи.

Таким образом, после этого матча бельгийцы сохранили лидерство в турнирной таблице, набрав 6 очков. У россиян 1 балл и они делят второе-третье место с командой Южной Кореи, у Алжира - 0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.