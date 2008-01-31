В Тель-Авиве против россиян болели даже собаки (фото)

В день матча между ЦСКА и «Бейтаром» на Кубок Первого канала в Иерусалиме распространили штормовое предупреждение. Пронзительный ветер и небывалый для Израиля холод - не лучшая приманка для болельщиков, поэтому самой заметной фигурой на трибунах стала... собака, наряженная в цвета «Бейтара».

Холод был такой, что даже израильский олигарх - владелец «Бейтара» Аркадий Гайдамак - после игры заскочил в пресс-центр погреться и выпить чашечку бесплатного чая. Попутно он поведал журналистам, что через год Кубок точно поменяет формулу, команд станет больше, а проходных матчей вроде последнего не будет вовсе.

Комсомольская правда

От УНИАН: сегодня в Израиле в финале Кубка Первого канала встретятся две украинские команды - "Шахтер" и "Динамо" (начало трансляции на телеканале "Украина" в 20.00).