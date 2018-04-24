Уимблдон-2014: Англия предпочитает теннис

Уимблдон считается старейшим и самым престижным теннисным соревнованием в мире. В нынешнем году он, как и всегда, привлечет на свои корты всех сильнейших игроков мирового рейтинга. Будут досадные исключения в виде травмированных спортсменов. Но, как правило, профессионалы, знающие каждую особенность своего организма, умеют подготовить себя к главному соревнованию года.

В этом году турнир пересекается с чемпионатом мира по футболу. Но теннисный гурман, как правило, не распыляет свое внимание на другие виды. Тем более, когда идет Уимблдон. Что же касается обычного английского обывателя, то для него мировое первенство уже закончилось. Команда Роя Ходжсона проиграла два матча группового турнира и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф, 1/8 финала. Решающие же матчи мирового футбольного первенства – полуфиналы, игра за третье место и финал, пройдут в Бразилии уже после окончания теннисного турнира.

А значит, в ближайшие две недели англичан ничто не будет отвлекать от созерцания игры ведущих спортсменов мирового тенниса.

Длиною в три века

Турнир был впервые проведён в 1877 году Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета на площадках поблизости района Уорпл Роуд. Соревнования были проведены только в одиночном мужском разряде. А В 1884 году были в первый раз проведены матчи в женском одиночном и мужском парном разрядах. Наконец, в 1913-м году дебютировали соревнования в женском парном и смешанном парном разрядах. А в 1922-м году турнир переехал на новое место - Черч Роуд, где проводится и поныне.

Британцы гордятся своим чемпионатом, однако до победы Энди Маррея в 2013 году, ни один британец не мог выиграть мужской одиночный турнир более семидесяти лет - с тех пор, как это сделал Фред Перри в 1936 году. Среди женщин британка последний раз выигрывала одиночный турнир в 1977 году, когда это удалось Вирджинии Уэйд.

Главной же особенностью Уимблдона являются его традиции. По сравнению с шагающими в ногу со временем «модерновыми» австралийским, французским и американским чемпионатами, постоянно привносящими какие-тот новинки, консервативные англичане строго чтут традиции и вот уже 137 лет проводят аскетический турнир, иногда во вред даже удобствам зрителей. И те все это терпеливо безропотно переносят.

В отличие от кортов теннисного комплекса «Флэшинг Мидоу» в Нью-Йорке, арены Умблдона не оснащены освещением. Здесь нельзя проводить матчи далеко за полночь, полностью укладываясь в расписание. Если на кортах «Ролан Гаррос» в Париже несколько лет назад придумали начинать турнир в воскресенье, мол, праздник тенниса должен стартовать в выходной день, то консервативные англичане играют ровно две недели - строго с понедельника по воскресенье. Причем, воскресенье первой недели всегда выходной. Традиция нарушается только тогда, когда организаторы не вписываются в соревновательный график и некоторые матчи приходится доигрывать. Ну, а если в Австралии (как и на всех остальных турнирах) планируя график проведения соревнований, учитывают погодные условия, сводя к минимуму дождь и прочие помехи для проведения игр, Уимблдон проводится именно тогда, когда в Лондоне… идет дождь. Потому что, когда-то первый турнир прошел в это время и менять даты проведения нельзя. Турнир начинается каждый год за шесть недель до первого понедельника августа.

Конечно, в последние годы какие-то изменения в уклад турнира были внесены. Но традиции настолько укоренились в сознании как английских болельщиков, так и игроков со всего мира, что перемены воспринимаются не иначе как с большим сожалением. Так например, в 1997-м году был капитально перестроен Корт №1. Изначально он примыкал к Центральному корту, но был заменен новой отдельной ареной, трибуны которой вмещают большее количество зрителей. По легенде, изначальный Корт № 1 обладал уникальной атмосферой и был любим многими игроками, поэтому его реконструкция и была встречена с сожалением.

А вот Центральный корт получил новую раздвижную крышу, благодаря чему матчи теперь можно проводить целый день, даже несмотря на дождь. Практически не затронули изменения магический корт №2, который носит прозвище «Кладбище чемпионов». У него репутация корта, на котором, зачастую, совершенно неожиданно проигрывают сеяные игроки.

Наконец, гастрономической традицией турнира является знаменитая свежая клубника со сливками и шампанское. В каждой порции клубники содержится ровно 10 ягод, которые выращены обязательно на территории Англии.

Фавориты и взгляд букмекеров

Нынешний турнир является третьим в году в серии «Большого шлема», но опираться на предыдущие результаты сезона не имеет никакого смысла. Ведь Уимблдон – единственный турнир года из серии «Большого шлема», который проводится на траве.

Корты с травяным покрытием имеют свою специфику. Во-первых, они считаются «самыми быстрыми» - отскок здесь происходит мгновенно и скорость полета мяча по мере продолжения розыгрыша только увеличивается. Игроки должны обладать недюжинной реакцией и способностью мгновенно оценить ситуацию на корте и послать мяч именно в ту точку на корте, где сопернику будет сложнее всего принять, если не невозможно. Поэтому, например, «Короли грунта», прекрасно чувствующие себя на земляных кортах «Ролан Гаррос», в пригороде Лондона моментально теряются. Очень часто приходится наблюдать картину, когда победитель Открытого чемпионата Франции, находящийся на пике формы, спустя какие-то две недели проигрывает уже в первом круге Уимблдона. Во-вторых, к травяным кортам крайне сложно приспособиться из-за специфики календаря соревнований женского и мужского Туров, предусматривающих проведение турниров на траве лишь четыре недели в году. Две – до Уимблдона, и две недели самого турнира. Наконец, в третьих, травяные корты элементарно не удобны для многих теннисистов. На них приходится действовать и быстро и осторожно одновременно. Иначе, есть большой риск поскользнуться.

Фаворитами здесь являются игроки, исповедующие быстрый теннис. А особое преимущество у тех, кто часто тренируется на травяных кортах. Таких как, например, британец Энди Маррей, четыре года назад вошедший в элиту мирового тенниса и год назад, наконец-то, выигравший Уимблдон. Примечательно, что за год до этого на кортах Уимблдона он выиграл и золотую медаль олимпийского чемпиона Игр-2012, проходивших в Лондоне.

На нынешнем Уимблдонском турнире Маррей посеян организаторами лишь под третьим номером, а букмекеры его оценивают вторым. Наиболее высокие шансы на победу имеет лидер «посева» серб Новак Джокович (2,55 к 1). Ставки на победу Маррея принимаются с коэффициентом 4,25 к 1, испанца Рафаэля Надаля - 5,5 к 1, швейцарца Роджера Федерера - 6,5 к 1.

Любопытно, что основные фавориты по мнению букмекеров, Джокович и Маррей никак не смогут встретиться между собой в финале. При жеребьевке они попали в одну половину сетки и встретятся лишь в полуфинале, если никто из них не проиграет на более ранних стадиях.

В женском турнире особняком стоит американка Серена Уильямс, шансы на победу которой оцениваются в соотношении 2,4 к 1. Серена существенно опережает россиянку Марию Шарапову (8 к 1), которая две недели назад выиграла «Ролан Гаррос» и вряд ли быстро сумеет «переключиться» с грунта на траву, и чешку Петру Квитову (10 к 1).

Еще недавний фаворит любого турнира Виктория Азаренко из Беларуси ныне испытывает явный игровой кризис (ставка букмекеров - 16 к 1). Что касается сенсационной победительницы Уимблдона-2013 француженки Марион Бартоли, то совершив свой подвиг, она после этого не доиграла даже до следующего «Большого шлема» - Открытого чемпионата США. Проиграв несколько матчей подряд, Бартоли объявила о завершении карьеры. Это случилось после ее очередного проигрыша в первом круге на турнире в американском Цинциннати.

Украинская перспектива

В основной сетке Уимблдонского турнира выступят и четыре представителя Украины. Трое туда попали благодаря высоким личным результатам и месту в рейтинге, а Леся Цуренко – как одна из победительниц квалификационного турнира, прошедшего на неделе, предваряющей Уимблдон.

Александр Долгополов «посеян» под 21 номером (24-я ракетка мира) и в первом раунде сыграет против австралийца Самюэля Грота (136-я ракетка мира). Разумеется, шансы нашего спортсмена на успех в этом матче очень велики. Что же касается всего турнира… Для Долгополова Уимблдон является одним из самых сложных соревнований «Большого шлема». Причем, наравне с… Открытым чемпионатом Франции. Спортсмен, любящий быструю игру, именно на траве регулярно дает сбой. Лучшим его результатом стало выступление в 2013-м году, когда он дошел здесь до третьего раунда. Точно такой же рекорд у него и в Париже. А на быстрых кортах с покрытием «хард» в Австралии киевлянин доходил до четвертьфинала, а в США – до 4-го круга. Удастся ли ему в этот раз прервать серию неудач на траве?..

Еще один киевлянин, Сергей Стаховский, расположился в конце первой сотни рейтинга. Он является 93-м в мировом рейтинге. Его соперником в стартовом поединке станет аргентинец Карлос Альберто Берлак (45-я ракетка мира). В отличие от Долгополова, Стаховский ровно играет на кортах с разными покрытиями. И в Париже, и в Мельбурне, и в Нью-Йорке, и в Лондоне он доходил до третьего круга соревнований. Лучший свой результат на Уимблдоне он показал в 2013-м году.

В женском одиночном разряде безусловным лидером украинского тенниса является Элина Свитолина. На данный момент она - 34-я в мире. А ее соперницей первом круге будет японка Мисаки Дои (98 ракетка мира). Своих наибольших успехов, Свитолина добилась играя в юниорских турнирах. Она выиграла «Ролан Гаррос»-2010 в одиночном разряде, а также доходила до финала Уимблдона в парном разряде (2010) и одиночном разряде (2012). А вот первый сезон во взрослом теннисе у спортсменки не задался. В частности, На Уимблдоне-2013 она выбыли из борьбы уже в первом круге. Несмотря на это, сама Элина своим любимым покрытием называет траву. В матче с Дои она может одержать свою первую победу в профессиональной карьере на Уимблдонском турнире.

А вот Леся Цуренко находится лишь на 147-м месте в мировой табели о рангах. Ей пришлось пройти сито квалификации и в первом раунде основной сетки Цуренко встретится с немкой Диной Пфиценмайер (114-й в мире). В игре двух спортсменок из второй сотни рейтинга может произойти все что угодно, поэтому шансы на победу у украинки есть.

Что касается остальных «квалифайеров» от Украины, то все они выбыли из борьбы. Илья Марченко, Сергей Бубка, Надежда Киченок и Ольга Савчук – уже в первом раунде, Людмила Киченок, Юлия Бейгельзимер и Марина Заневская – во втором, Екатерина Козлова – в третьем.

Общий прогноз на выступление украинских спортсменов, к сожалению, не утешительный. Даже попадание во вторую соревновательную неделю – 1/8 финала (4-й круг), станет большим успехом. Реально это может сделать только Александр Долгополов. Что касается сенсаций, то украинцы очень редко балуют теннисный мир своими успешными выступлениями. Хоть каких-нибудь предпосылок к этому нет и в нынешнем году.

…На протяжении ближайших двух недель мир спорта будет разрываться на две части. Два очень престижных турнира переплетаются раз в четыре года. Ныне переплетение будет частичным. Часовые пояса в Лондоне и Бразилии существенно разняться. Днем мир будет следить за теннисом, поздним вечером-ночью – за футболом. А значит, времени для сна спортивным болельщикам не остается вовсе.

Все только начинается…

Кирилл Стадниченко