Немецкий болельщик облил пивом болевших за Гану бразильцев

14:56, 22 июня 2014
Спорт
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Во время матча второго тура группы G чемпионата мира по футболу между Германией и Ганой, один из болельщиков немецкой сборной облил пивом бразильских фанатов, в открытую поддерживающих ганцев.

Reuters

Об этом сообщает Lenta.ru со сслыкой на Jornal do Brasil.

Инцидент произошел после первого гола «бундестим». В ответ бразильцы попытались сорвать вывешенный на трибуне стадиона флаг Германии.

Завязалась потасовка, в которую вынуждена была вмешаться как бразильская, так и немецкая полиция, которая присутствовала на матче. В итоге трое немецких болельщиков были выведены с трибун стадиона в Форталезе.

Сборная Ганы сыграла вничью с командой Германии во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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