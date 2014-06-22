Немецкий болельщик облил пивом болевших за Гану бразильцев
14:56, 22 июня 2014Спорт
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Во время матча второго тура группы G чемпионата мира по футболу между Германией и Ганой, один из болельщиков немецкой сборной облил пивом бразильских фанатов, в открытую поддерживающих ганцев.
Reuters
Об этом сообщает Lenta.ru со сслыкой на Jornal do Brasil.
Инцидент произошел после первого гола «бундестим». В ответ бразильцы попытались сорвать вывешенный на трибуне стадиона флаг Германии.
Завязалась потасовка, в которую вынуждена была вмешаться как бразильская, так и немецкая полиция, которая присутствовала на матче. В итоге трое немецких болельщиков были выведены с трибун стадиона в Форталезе.
Сборная Ганы сыграла вничью с командой Германии во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:2.
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