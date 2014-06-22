Сборная Нигерии обыграла Боснию в матче ЧМ

В бразильской Куябе завршился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Нигерии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 1:0.

Исход этого матча был предрешен в середине первого тайма.

Для обеих команд это был важнейший матч в плане борьбы за второе место и путевку в плей-офф турнира, 1/8 финала. И боснийцы, и нигерийцы, неудачно провели первый тур, потеряв очки.

В очном матче команды действовали весьма осторожно и не продемонстрировали зрителю атакующий интересный футбол. А единственный голевой момент произошел на 29-й минуте, когда точным ударом отметился Питер Одемвинге.

Таким образом, сборная Нигерии существенно повысила свои шансы на выход в плей-офф, в то время как боснийцы досрочно прекратили борьбу за титул чемпиона мира. На данный момент лидирует в группе команда Аргентины - 6 очков, у Нигерии - 4, Ирана - 1, Боснии и Герцеговины - 0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.