Украинец Василий Ломаченко стал Чемпионом мира по боксу по версии WBO в полулегком весе

"Василий Ломаченко осуществил очередную мечту, выиграв титул Чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе, решением большинства судей, у прежде непобеждённого американца Гэрри Рассела младшего", - говорится в сообщении на сайте Ломаченко.

Один из судей решил, что была ничья так, как Ломаченко доминировал на протяжении всего поединка нанося точные удары в корпус и голову соперника.

По завершении поединка в послематчевом интервью Ломаченко отдал должное Гэрри Расселу мл. назвав его достойным боксёром.