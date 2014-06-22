Украинец Василий Ломаченко стал Чемпионом мира по боксу по версии WBO в полулегком весе
09:20, 22 июня 2014Спорт
0
Украинец Василий Ломаченко стал Чемпионом мира WBO, победив в поединке американца Гэрри Рассела младшего.
Украинец Василий Ломаченко стал Чемпионом мира WBO/ Фото:lomachenko.com
"Василий Ломаченко осуществил очередную мечту, выиграв титул Чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе, решением большинства судей, у прежде непобеждённого американца Гэрри Рассела младшего", - говорится в сообщении на сайте Ломаченко.
Один из судей решил, что была ничья так, как Ломаченко доминировал на протяжении всего поединка нанося точные удары в корпус и голову соперника.
По завершении поединка в послематчевом интервью Ломаченко отдал должное Гэрри Расселу мл. назвав его достойным боксёром.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter