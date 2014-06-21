Германия и Гана сыграли вничью в матче ЧМ

В Форталезе завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Германии и Ганы и сыграли вничью - 2:2.

Судьба этого матча решилась во втором тайме.

Сборная Германии стала одним из героев певого тура чемпионата, разгромив команду Португалии со счетом 4:0. Ганцы, в свою очередь, проиграли сборной США со счетом 1:2 и в этом матче им крайне необходимо было набирать очки.

В первом тайме обе команды показывали осторожную игру, более склонную к обороне, нежели созиданию. Тем не менее, вторые 45 минут с лихвой окупили скучный первый тайм. Счет на 51-й минуте открыл немец Марие Гетце. Но, ганцы и не думали сдаваться. Спустя три минуты африканской команде удался быстрый ответ - отличился Андре Айю. А на 63-й минуте Асамоа Гьян сильным ударом в дальний угол вывел ганцев вперед. В ответ главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сделал две удачные замены, выпустив на поле Бастиана Швайнштайгера и Мирослава Клозе. Именно Клозе на 71-й минуте сравнял счет.

В последние минуты обе команды имели немало шансов для того, чтобы переломить ход игры в свою пользу, но матч завершился ничьей.

Таким образом, на данный момент в турнирной таблице группы G у сборной Германии 4 очка, США - 3, Ганы - 1, Португалии - 0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразили проходит с 12 июня по 13 июля.