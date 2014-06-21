Сборная Аргентины лишь в добавленное время обыграла Иран в матче ЧМ

В бразильском Белу-Оризонти завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины лишь в добавленное арбитром время сумела обыграть сборную Ирана - 1:0.

Игра прошла в равной борьбе и с обоюдными шансами на успех.

Сборная Ирана в этом матче играла вторым номером, но, несмотря на оборонительный стиль, ни в чем не уступала сопернику. Также как и аргентинцы, игроки иранской команды пытались использовать каждый шанс в контратаке и несколько раз были близки к успеху. Вратарь аргентинской сборной неоднократно выручал партнеров по команде.

Решающий эпизод в матче произошел на второй из четырех добавленной минуте к основному времени игры. Уставшие защитники сборной Ирана лишь однажды упустили из виду лидера аргентинцев Леонеля Месси, но ему этого было вполне достаточно для того, чтобы послать мяч в дальний угол ворот соперника.

Таким образом, сборная Аргентины набрала 6 очков в 2 матчах группы F и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф, 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.