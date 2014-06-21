В Киеве отпраздновали Олимпийский день

Впервые семейный праздник спорта, где каждый смог найти себе занятие по душе и почувствовать себя настоящим олимпийцем, было проведено на новом месте - уютной и просторной Оболонской набережной.

Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта и Киевская городская государственная администрация подготовили немало интересных нововведений.

Тысячи киевлян и гостей столицы от мала до велика смогли преодолеть дистанцию традиционного легкоатлетического пробега вместе с известными украинскими спортсменами: Сергеем Бубкой, Ниной Уманец, Еленой Пидгрушной, Валерием Гончаровым, Еленой Садовничей, Эльбрусом Тедеевым, Александром Крикуном, Анной Сорокиной, Еленой Говоровой, Еленой Пахольчик, Ларисой Заспой, Еленой Цигицей, Еленой Яценко, Натальей Ляпиной, Викторией Терещук, Юлией Калиной, Юлией Паратовой, Алиной Максименко, мужской сборной Украины по спортивной гимнастике и сборной Украины по прыжкам в воду, которые выступили в полных составах. Также гости могли приобщиться к олимпийским викторинам, конкурсам, мастер-классам, пообщаться и взять автограф у прославленных олимпийцев. По приглашению НОК Украины Олимпийский день также посетили маленькие ребятишки из неблагополучных семей восточных областей Украины, которые стали полноценными участниками праздника и получили подарки.

Особый интерес гостей вызвала зрелищная спортивная программа на воде. Гости Олимпийского дня насладились просмотром ярких показательных выступлений по судомодельному спорту, интересных гонок регаты, захватывающих соревнований по кануполо, гребному слалому, плаванию, акватлону, массовых заплывов на открытой воде. Не менее увлекательными были показательные выступления авиамодельного спорта. Таким образом, в Олимпийском дне были задействованы сразу 3 стихии - земля, вода и воздух.

Президент НОК Сергей Бубка передал приветствие участникам праздника от президента МОК Томаса Баха. «Мы хотим, чтобы наши люди, наша молодежь развивалась гармонично, чтобы наша нация была сильной, здоровой и успешной. Дружите со спортом, занимайтесь физической культурой и будьте здоровыми», - сказал Бубка.

Столичный Олимпийский день дал старт другим городам Украины. Праздник спорта шагает по всей стране - ее маленьким городкам и мегаполисам, где его отмечают пробегами, спортивными и творческими конкурсами и викторинами на олимпийскую тематику.