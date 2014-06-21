Эквадорцы выиграли у команды Гондураса в матче ЧМ

В Куритибе завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборнаяЭквадора выиграла у Гондураса со счетом 2:1.

Судьба матча решилась в середине второго тайма.

В этой игре встречались аутсайдеры группы Е, проигравшие первые матчи группового этапа соревнований. Вместе с тем, Гондурас в этом чемпионате является одним из безоговорочных аутсайдеров, в то время как эквадорцы причислялись к середнякам, способным побороться за выход в плей-офф.

Тем не менее, в начале игры команда Гондураса имела небольшое преимущество, а на 31-й минуте Карло Костли открыл счет, забив первый гол сборной Гондураса за два последних чемпионата мира. Впрочем, долго насладиться этим успехом команде не позволио соперник. Уже спустя 3 минуты Эннер Валенсия замкнул прострел партнера по команде, сравняв счет.

Во втором тайме команды играли в открытый обоюдоострый футбол. Исход игры решил эпизод на 64-й минуте, когда Валенсия сделал дубль и принес своей команде победу.

Таким образом, в турнирной таблице группы Е после двух туров лидирует команда Франции, на счету которой 6 очков. По 3 балла у Эквадора и Швейцарии, а у Гондураса 0 баллов. Тем не менее, ситуация в группе настолько запутанная, что еще ни одна команда не потеряла шансов на выход в плей-офф, а лидеры французы также не обеспечили себе место в 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.