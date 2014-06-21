Сборная Франции разгромила Швейцарию на ЧМ

В Салвадоре завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2.

Судьба матча была решена еще в первом тайме.

Французы изначально считались фаворитами в игре двух лидеров группы Е.

И уже к середине первого тайма счет был 2:0 в пользу "трехцветных". В тенчнии двух минут голы забили сначал Жиру, а затем Матьюиди. А в концовке тайма Вальбуэна довел счет до крупного - 3:0. Любопытно, что между вторым и третьим голами французы еще имели возможность реализовать пенальти, но удар Бензема отбил вратарь сборной Швейцарии.

После перерыва французы продолжили атаковать и в середине тайма забили еще дважды. На 67-й минуте все-таки отличился Бензема, а пятый гол в этом матче забил Сиссокко. После этого команда слегка успокоилась и позволила сопернику дважды отличиться. Джемайли красиво пробил со штрафного, а Джака завершил точным ударом комбинацию партнеров по команде. Точку в этом матче мог поставить Бензема, но его точный удар по воротам последовал уже после того, как арбитр дал финальный свисток.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Франции набрала 6 очков и стала единоличным лидером группы. У швейцарцев по-прежнему 3 балла. У команд Гондураса и Эквадора набранных очков нет, а свой очный матч второго тура они начнут через час.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.